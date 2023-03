Projeto capacita mulheres para o empreendedorismo no ramo da floricultura em Parauapebas

Lançado em 2021, o projeto “Florindo o Mundo” tem o objetivo profissionalizar mulheres que estejam em situação de vulnerabilidade social, com incentivo ao cooperativismo e a abertura de pequenos negócios no ramo da floricultura. Além de garantir mais beleza e encanto a Parauapebas, sudeste do Pará, a seleção das mulheres é feita por meio de critérios socioeconômicos.

VEJA MAIS

A iniciativa se dá por meio de cursos de capacitação motivando as mulheres a caminharem com suas próprias pernas – e com muitas flores. Dentro do programa elas recebem orientações gerais, tanto dos sistemas de produção de plantas ornamentais quanto do empreendedorismo, facilitando a vida de cada uma nos negócios. O Projeto 'Florindo o Mundo' faz parte do Programa Municipal de Investimentos (PMI), por meio da Secretaria Especial de Governo, com envolvimento das secretarias de Assistência Social, Desenvolvimento, Meio Ambiente, da Mulher, de Produção Rural, de Urbanismo, além do Prosap.

Cerca de mil mulheres serão capacitadas no projeto. Desde 2021, 139 mulheres, tanto do campo quanto da cidade já foram qualificadas. O projeto também transforma a cidade, garantindo ambientes coloridos por meio das flores, cultivados em pontos estratégicos do município como, calçadas, canteiros, praças, parques, rotatórias e prédios públicos. Elas são responsáveis por manter o ambiente mais florido, além de garantir o cuidado e a preservação dos espaços cultivados por elas.

“Assim como as flores, as mulheres recebem a atenção e o cuidado, garantindo a valorização delas na sociedade, principalmente as vítimas de violência doméstica e que agora se sentem renovadas para a vida ”, pontua a coordenadora do Eixo VII da PMI, Juliana Araújo.

Objetivo do projeto é promover um ambiente e condições favoráveis ao empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho (Divulgação/ Ascom/ Parauapebas)

O objetivo do projeto é promover um ambiente e condições favoráveis ao empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho de mulheres em situação de vulnerabilidade social, via qualificação e incentivo à implantação de pequenos negócios individuais e coletivos no ramo de floricultura, hortifrúti, paisagismo e jardinagem com foco no cultivo, produção e comercialização de flores e plantas ornamentais.

Complexo Florindo o Mundo

Para impulsionar ainda mais a permanência dessas mulheres no mercado de trabalho, o projeto vem ganhando forças e visa dar à elas estabilidade e garantia de negócios bem-sucedidos. Para isso, está sendo construído no município o Complexo Florindo Mundo, localizado no bairro Tropical. A obra visa comportar um espaço que irá contribuir com o desenvolvimento do projeto, além de expandir a oportunidade à mais mulheres que desejam participar do projeto.

A obra está prevista para ser concluída em 18 meses. No complexo as mulheres irão aprender técnicas de plantio, colheita e comercialização de flores e serão treinadas para montar cooperativas ou suas próprias empresas. Além de oferecer toda a infraestrutura e condições necessárias para que as mulheres se tornem empreendedoras.

O Florindo o Mundo está sendo construído numa área de 11 mil metros quadrados, onde haverá quatro estufas para a produção de plantas ornamentais, laboratório, vestuário, minhocário e um canteiro de rustificação, onde as sementes das flores serão preparadas para vários tipos de solo.