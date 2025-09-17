Projeto ‘Amazônia em Foco’ está com inscrições abertas para workshops de audiovisual

Estão abertas as inscrições para a seleção de workshops voltados à formação em audiovisual do projeto “Amazônia em Foco: Vozes e Olhares da Resistência 2025”. Para participar, os interessados devem apresentar uma proposta de workshop, acompanhada de currículo e link para portfólio ou trabalhos realizados na área. As propostas selecionadas irão compor a programação do evento, que será realizado na Universidade Federal do Pará (UFPA), entre os dias 21 e 24 de outubro, em parceria com o Centro Acadêmico de Cinema (Cacine). As inscrições seguem até 5 de outubro.
Profissionais, educadores, artistas, pesquisadores, coletivos e demais interessados com experiência comprovada na área podem se inscrever por meio do formulário ‘Amazônia em Foco’: Projeto abre seleção para workshops de audiovisual. Os oficineiros selecionados serão remunerados, receberão certificado e terão seus nomes divulgados na programação oficial do evento, que contará com mesas-redondas, exibições itinerantes e workshops voltados à formação audiovisual.
"O audiovisual é uma ferramenta poderosa para dar visibilidade às vozes amazônidas. Ao promover encontros como este, criamos oportunidades para que estudantes, artistas e comunidades possam compartilhar saberes e produzir cinema de forma coletiva. Mais do que exibir filmes, buscamos democratizar o acesso à linguagem audiovisual e fortalecer a presença da Amazônia no cenário cultural", diz a coordenadora geral do projeto “Amazônia em Foco” e do coletivo Vozes da Juventude, Jamilly Lopes.
Evento ‘Amazônia em Foco – Vozes e Olhares da Resistência’
Data: 21 a 24 de outubro de 2025
Local: Universidade Federal do Pará (UFPA) – Belém/PA
Inscrições para workshops: 10 de setembro a 5 de outubro de 2025
Realização: Coletivo Vozes da Juventude e Cacine/UFPA
Apoio: Programa Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura, Governo do Pará, Prefeitura de Belém, Curso de Bacharelado em Cinema da UFPA e Faculdade de Artes Visuais da UFPA
Mais informações:
Telefone/WhatsApp: 91 984614151
E-mail: coletivo.vozes.da.juventude@gmail.com
Instagram: @vozesjuventude
Exibições itinerantes de curtas-metragens
Além do evento, também serão realizadas exibições de curtas-metragens em comunidades periféricas e escolas públicas de Belém ao longo da segunda quinzena de setembro e início de outubro. Os curtas exibidos são resultado das oficinas realizadas durante a Mostra de Curtas dos projetos Ecocine em Belém, Vozes da Juventude de Castanhal e Quilombo em Foco, na comunidade quilombola São Pedro, também em Castanhal.
Em dezembro, haverá a realização do II Festival de Curtas Ecocine, que reunirá realizadores, pesquisadores e agentes culturais para discutir os desafios da produção audiovisual na Amazônia e o papel da área na construção de uma sociedade mais inclusiva e representativa.
Com a proposta de fortalecer o audiovisual produzido por amazônidas, o evento busca evidenciar a capacidade de retratar a realidade da região a partir de seus próprios olhares, ampliando espaços de formação, difusão e diálogo. A iniciativa valoriza narrativas locais e incentiva a reflexão crítica sobre o papel do cinema e da produção audiovisual na construção da identidade amazônica.
A primeira edição do evento foi realizada em dezembro de 2024, no Cine Líbero Luxardo, e exibiu os curtas-metragens produzidos ao longo das oficinas do projeto, com temática central sobre sustentabilidade. O festival também premiou os melhores curtas na 1ª Premiação de Curtas Vozes da Juventude. O projeto “Amazônia em Foco: Vozes e Olhares da Resistência” foi selecionado no edital do Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB) 005/25 - Audiovisual de Circulação.
Confira a programação das exibições
Curtas exibidos
Ilusão: A história de uma mãe solo muito religiosa, que faz de tudo para manter seu filho nos caminhos do bem, mas enfrenta muitas dificuldades. O filho, ao ver a situação da casa, toma uma decisão perigosa e isso muda o destino da família.
Comida de Quilombo: Um bate-papo entre uma jovem e uma senhora quilombola mostra como as queimadas causadas por fazendeiros e latifúndios têm afetado a natureza, a produção do tucumã e até mesmo a cultura alimentar da região.
Entre Roupas e Mudanças: Duas gerações de influenciadoras: uma jovem, extremamente consumista, que vive de futilidades e exageros; e sua avó, também influenciadora, mas que fala de agricultura familiar, alimentação saudável e sustentabilidade. Um filme que nos faz pensar sobre o que realmente importa.
Golpe Sujo: Um filme de ficção com um toque de terror e comédia. Um monstro do lixo persegue e castiga quem joga lixo nas ruas da cidade. Um alerta divertido, mas poderoso, sobre o nosso papel na preservação dos espaços urbanos.
Minha Rua Sufocada: Em um dia de eleição, as crianças do bairro do Guamá, em Belém, se deparam com as ruas tomadas por cartazes e panfletos jogados no chão. Incomodadas com o excesso de lixo eleitoral, elas decidem se unir e organizar um mutirão de limpeza. O gesto coletivo transforma a indignação em ação e mostra que pequenas atitudes podem mudar a realidade da comunidade.
Locais e datas
17/9 – Comunidade de Caraparu
Endereço: Passagem Caraparu, nº 255 – Bairro do Guamá
19h – Exibição dos curtas
20h – Roda de conversa: “A importância da difusão cultural em comunidades”, com Mestre Benedito da Silva
20/9 – Comunidade Pinheirinho
Endereço: Rua Marcos Pereira, nº 4 – Bairro do Tapanã
19h – Exibição dos curtas
20h – Roda de conversa: “Meio Ambiente e Educação: Caminhos para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, com a geógrafa Jamilly Lopes
25/9 – EEEFM Pedro Amazonas Pedroso
Endereço: Av. Almirante Barroso, nº 4374 – Bairro do Souza
14h – Exibição dos curtas
15h – Roda de conversa: “Educação Ambiental Crítica: Para Além da Sala de Aula”, com Cássia Franco, mestranda em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia
26/9 – Sala Cine Guanabara (Estação Cultural de Icoaraci)
Endereço: R. Padre Júlio Maria, 937-995 – Bairro Cruzeiro
Sessões: das 9h às 10h30 e das 10h30 às 12h
04/10 – Chibé: Espaço Cultural e Biblioteca Comunitária
Endereço: R. Cel. Juvêncio Sarmento, nº 733 – Icoaraci, Bairro Cruzeiro
15h – Exibição dos curtas
Roda de conversa: “Preservar para Ensinar, Ensinar para Preservar: Educação e Patrimônio em Diálogo”, com Jaiane Silva, mestra em Ciências do Patrimônio Cultural
