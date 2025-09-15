'Partiu Futuro' abre novas vagas para jovens de Belém; inscrições seguem até 22 de setembro

O programa Partiu Futuro prorrogou o prazo de inscrições para a edição 2025: agora, os interessados podem se candidatar até o dia 22 de setembro. Ao todo, são 100 vagas gratuitas voltadas a jovens de 17 a 24 anos, moradores de Belém, que já concluíram o ensino médio em escola pública e possuem renda familiar de até três salários mínimos.

O curso será realizado em formato EAD, com atividades online e cinco encontros presenciais no Boulevard Shopping Belém (Av. Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto). O início da programação contará com um momento especial de acolhida para os alunos já inscritos, marcando a abertura oficial da jornada formativa.

Além das aulas, os participantes recebem tablet com internet para estudos, auxílio transporte, lanche e uniforme para os encontros presenciais. A grade contempla desde desenvolvimento pessoal e social, relações de trabalho e tecnologia da informação, até a vivência prática em lojas parceiras.

Ao final do curso, os aprovados recebem certificado emitido pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e podem ser encaminhados para oportunidades de emprego junto ao comércio local.

Para a diretora do Instituto Aliança, Márcia Campos, o projeto é mais do que capacitação: “Estamos oferecendo uma experiência transformadora para os jovens da região Norte, que muitas vezes não são contemplados por iniciativas semelhantes. Para nós, é uma honra levar essa oportunidade a Belém.”

O Partiu Futuro é promovido pelo Instituto Aliança, com apoio do Boulevard Shopping Belém, da Forge, da Zurich Foundation e do Zurich Santander, e conta com cooperação técnica do Instituto IRIS.

Serviço

Partiu Futuro 2025

Inscrições: até 22/09

Onde se inscrever: site do Instituto Aliança

Quem pode participar: jovens de 17 a 24 anos, ensino médio completo em escola pública, renda de até três salários mínimos

Formato do curso: EAD + 5 encontros presenciais

Local dos encontros: Boulevard Shopping Belém

Benefícios: tablet com internet, auxílio transporte, lanche e uniforme

Certificação: Universidade Estadual do Ceará (UECE)