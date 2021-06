Programação oficial do Círio 2021 já tem data para ser divulgada

No dia 8 de agosto, logo após a missa das 18 horas na Basílica Santuário, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, dirigentes da Ordem dos Padres Barnabitas e a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) anunciarão ao público a Programação Oficial do Círio 2021. O anúncio será transmitido ao vivo pela TV Círio (canal no Youtube), pelas redes sociais da Basílica Santuário e pela TV Nazaré.

A Diretoria da Festa destaca que “tanto no anúncio quanto na programação do Círio serão observadas com rigor as restrições sanitárias determinadas pelos órgãos oficiais de segurança e saúde”.

Em complemento ao comunicado divulgado no começo da noite desta quarta-feira (23), a Diretoria da Festa destaca que posteriormente serão divulgados maiores detalhes acerca do credenciamento da Imprensa.

Expectativa

Os devotos e fiéis nas paróquias da Arquidiocese de Belém e nas dioceses do Estado, além de outras cidades do Brasil, aguardam com expectativa a definição sobre como será realizado o Círio de Nossa Senhora de Nazaré neste ano, o segundo período de vigência da pandemia da covid-19. Em 2020, a programação da festa maior dos paraenses foi realizada de forma virtual, para se evitar a propagação do coronavírus que já provocou a morte de mais de 500 mil pessoas no País.

Desde o final do Círio 2020, a Arquidiocese de Belém e a Diretoria da Festa de Nazaré atuam com foco na realização da festividade de outubro de 2021. Com a apresentação do cartaz oficial da festa em 31 de março, marcando o término do Mês Mariano, os preparativos são intensificados.

Em andamento

Como informou, anteriormente, a O Liberal/Jornal Amazônia, o coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Albano Martins, a agenda oficial da DFN segue sendo cumprida, com os preparativos já previstos para a realização do Círio. “Então, teremos aí a compra da corda, a continuidade da confecção do manto, todos os ajustes com as autoridades competentes. E obviamente, vamos adequando isto à realidade sanitária vigente. Se for o caso, trataremos da criação de uma programação diferenciada para o Círio tal como ocorreu no ano passado. Mas até que venha a decisão oficial da Arquidiocese, a Diretoria segue trabalhando normalmente”, destacou.

“Se o Círio não puder ser realizado normalmente, se as suas romarias e procissões não forem viáveis, nós vamos desenvolver uma programação específica para marcar a data, não deixar que esse evento tão caro aos paraenses passe em branco. Isso de forma alguma vai acontecer. Esta programação, obviamente, será limitada pelas restrições vigentes; ela poderá ser híbrida, presencial e não presencial, se isto for possível, ou toda transmitida pelas redes sociais, pela internet e pela televisão, nos moldes do que houve ano passado. Mas, a gente espera que possa fluir melhor a programação este ano”, enfatizou, Albano Martins.

Transmissão ao vivo:

TV Círio

TV Nazaré - Canal 30

Facebook da Basílica Santuário

YouTube da Basílica Santuário