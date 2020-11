Programa de Residência Médica da Uepa inscreve até 19 de novembro

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições abertas, até o próximo dia 19 de novembro, para o Processo Seletivo Unificado dos Programas de Residência Médica (PRM). As 218 vagas estão distribuídas nas cidades de Belém, Ananindeua e Santarém, com previsão para início no ano de 2021. A inscrição custa $400 e deve ser feita exclusivamente pela internet.

Do total de vagas que o PRM ofertará, 188 especialidades são para as cidades de Belém e Ananindeua e as outras 30 para o município de Santarém. Seguindo as normas estabelecidas pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e Comissão de Residência Médica (Coreme) da Uepa, as oportunidades serão disponibilizadas nas seguintes instituições, além da própria Universidade: Hospital Ophir Loyola (HOL), Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) e Hospital do Pronto Socorro Mário Pinotti (HPSMMP).

Aqueles que desejam se candidatar a uma vaga devem estar atentos à escolha dos Programas de Residência, já que cada instituição oferece especialidades diferentes e com número limitado de vagas. São elas: Anestesiologia, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgião de Mão, Cirurgia Básica (2 anos), Cirurgia do Trauma, Cirurgia Geral (3 anos), Cirurgia Pediátrica, Clinica Médica, Dermatologia, Endocrinologia e Metabologia, Endoscopia, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia e Hemoterapia, Hemodinâmica, Hepatologia, Infectologia, Mastologia, Medicina da Família, Medicina de Urgência, Medicina Intensiva, Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia, Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, Neurocirurgia, Neurologia, Cirurgia Oncológica, Oncologia Clínica, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Psiquiatria, e Urologia.

A escolha do Programa de Residência Médica (PRM) é única e intransferível e o candidato se torna responsável pelas informações prestadas, podendo inscrever-se somente em uma única especialidade como pré-requisito, conforme explicitado no edital e em acordo com as normas de todas as instituições participantes.

A seleção será executada pela Uepa, por meio da Pró-reitoria de Graduação (Prograd), Diretoria de Acesso e Avaliação (DAA) e do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS).

Serviço:

O edital com todas as informações referentes ao processo seletivo pode ser acessado por meio deste link. As inscrições podem ser feitas aqui.