Creche Professora Diná Raquel é inaugurada em Quatipuru para atender até 200 crianças

A 26ª unidade construída pelo programa “Creches Por Todo o Pará” foi inaugurada na última quinta-feira (7), no município de Quatipuru, na região nordeste do Estado. A obra contou com investimento de R$ 8,1 milhões do governo do Estado. A creche Professora Diná Raquel Farias da Costa poderá atender até 200 crianças com uma grande estrutura.

A unidade possui dez salas de aula, sala multiuso, lactário, amamentação, dois fraldários, sala dos professores, secretaria, direção, lavanderia, banheiros infantis e demais espaços de convivência, além da área externa com playground, redário, horta, jardim e estacionamento. A obra, que contou com investimento de R$ 8.148.069,02 do Governo do Pará, impacta o atendimento em educação e a rede de apoio a essas famílias da região nordeste do Estado.

A mãe e pescadora Daniela de Oliveira já imagina quando os filhos começarem a estudar na nova creche. “É um privilégio ter uma creche aqui, pra colocar nossos filhos pra estudar, principalmente a minha bebê, que precisa já aprender as letras. Ela tem vontade de vir pra escola”, comemora. "Eu acho que eles vão gostar muito, porque o meu filho é muito tímido. Fico tranquila que ele vai crescer mais, conversar mais. E eu acho que ficou muito bom o trabalho mesmo. Tá muito lindo, tá perfeito! Até eu quero estudar aqui”, anima-se a mãe.

O Programa “Creches Por Todo o Pará” do Governo do Estada busca avançar na construção de espaços escolares modernas e seguras garantindo o acesso a vagas públicas em 150 creches espalhadas por todos os municípios do Estado. O programa planeja uminvestimento superior a R$ 400 milhões. Atualmente outras 73 creches já estão em construção e mais 51 integram o cronograma de atendimento previsto pelo Estado. O objetivo é beneficiar cerca de 30 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, especialmente mulheres que precisam retornar ao mercado de trabalho.

“Lugar de criança é na escola. Lugar de criança é na creche. Nada melhor que construir a creche e entregar para o município, para que possa matricular as crianças e cuidar da primeira infância, que é tão importante para o presente e para o futuro. E esse é um trabalho conjunto, que faz com que a gente possa avançar, cada vez mais, em direção à educação que queremos para o nosso Estado e o futuro das nossas famílias”, destacou a governadora Hana Ghassan durante a entrega da nova creche de Quatipuru.

SOURE – Jaqueline Felipe, mãe de Eloá Corrêa, de 3 anos, também se animou com as possibilidades abertas às comunidades do município de Soure, no Arquipélago do Marajó, que também foi contemplada por outra creche aberta. “A entrega da creche me deu a oportunidade de conciliar meu trabalho e o estudo da minha filha. Eu fiquei extremamente feliz por isso”, comemora a mãe. A família de Jaqueline é uma das mais de 5 mil já contempladas pelo programa.

Com meta de retornar ao mercado de trabalho após um longo período dedicado exclusivamente à maternidade, Jaqueline dependia desse apoio do poder público para ter acesso a um lugar seguro para deixar a filha Eloá, enquanto estiver trabalhando. Hoje, as expectativas foram totalmente atendidas, com o acesso garantido à creche construída.

“O projeto pensa nas crianças, mas também pensa nas mães e famílias, porque conseguimos retomar nossas atividades de estudo ou trabalho, enquanto sabemos que os nossos filhos estão em um lugar preparado, aconchegante, de qualidade e bem alimentados. Posso trabalhar com o coração em paz”, desabafa Jaqueline.

A mãe de Gabrielly, de 5 anos, Andreia Ledo reforça o suporte que representa a creche para as famílias de Soure. Diversas atividades podem ser alcançadas em comunidades onde antes não havia opções para os cuidados com crianças. “A creche veio para auxiliar, especialmente, as mães que sonham em voltar a estudar ou poder ir para seus empregos deixando suas crianças em um ambiente seguro”, avalia Andreia.

Em Breves, também no Arquipélago do Marajó, Clarenize Rodrigues matriculou a filha Ana Clara Chaves na creche construída com recursos estaduais. “O espaço é muito aconchegante para as crianças, e gostei da maneira como os professores estão tratando a minha filha. Ela tá adorando. Estou aproveitando o tempo livre para conseguir resolver minhas coisas, enquanto sei que ela vai estar confortável e se divertindo”.

Outra história que demonstra o impacto direto do programa na vida das famílias é a da Karoline Sousa, moradora do município de Peixe-Boi e mãe da pequena Maria Laura, de 3 anos. Antes de conseguir a vaga na creche, Karoline enfrentava dificuldades para trabalhar e manter uma rotina estruturada.

“Antes de conseguir a vaga na creche, eu vivia preocupada, sem conseguir trabalhar e dependendo da ajuda do meu esposo e de outras pessoas. Depois que minha filha entrou na creche, minha vida mudou completamente. Hoje tenho um emprego e consigo trabalhar com tranquilidade, sabendo que ela está bem cuidada e aprendendo todos os dias,” celebra a Karoline.

INVESTIMENTOS – O programa “Creches por Todo o Pará” garante investimentos superiores a R$ 6 milhões por creche. As estruturas oferecem ambientes modernos, seguros e adequados ao desenvolvimento de crianças na faixa etária de 0 a 5 anos.

“O projeto ‘Creches por Todo o Pará’ representa o compromisso do Governo com o futuro das nossas crianças, e também com o apoio às famílias, especialmente para mães e pais que precisam retornar ao mercado de trabalho. Cada creche é mais que um prédio. É um espaço de acolhimento, conhecimento e construção“ aponta o titular da Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc), Ricardo Sefer.

Cada creche construída pelo programa do Estado do Pará tem capacidade para atender até 200 alunos, em dez salas de aula, e conta com sala multiuso, secretaria, direção, sala dos professores, lactário, sala de amamentação, fraldário, cozinha, refeitório e espaços administrativos.