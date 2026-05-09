Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Pará chevron right

Creche Professora Diná Raquel é inaugurada em Quatipuru para atender até 200 crianças

Programa “Creches por todo o Pará” chega a 5 mil famílias e favorece o ingresso de mães

O Liberal
fonte

Pescadora Daniela de Oliveira está ansiosa para o filho começar a estudar na nova creche de Quatipuru. (Bruno Cruz / Agência Pará)

A 26ª unidade construída pelo programa “Creches Por Todo o Pará” foi inaugurada na última quinta-feira (7), no município de Quatipuru, na região nordeste do Estado. A obra contou com investimento de R$ 8,1 milhões do governo do Estado. A creche Professora Diná Raquel Farias da Costa poderá atender até 200 crianças com uma grande estrutura.

A unidade possui dez salas de aula, sala multiuso, lactário, amamentação, dois fraldários, sala dos professores, secretaria, direção, lavanderia, banheiros infantis e demais espaços de convivência, além da área externa com playground, redário, horta, jardim e estacionamento. A obra, que contou com investimento de R$ 8.148.069,02 do Governo do Pará, impacta o atendimento em educação e a rede de apoio a essas famílias da região nordeste do Estado.

A mãe e pescadora Daniela de Oliveira já imagina quando os filhos começarem a estudar na nova creche. “É um privilégio ter uma creche aqui, pra colocar nossos filhos pra estudar, principalmente a minha bebê, que precisa já aprender as letras. Ela tem vontade de vir pra escola”, comemora. "Eu acho que eles vão gostar muito, porque o meu filho é muito tímido. Fico tranquila que ele vai crescer mais, conversar mais. E eu acho que ficou muito bom o trabalho mesmo. Tá muito lindo, tá perfeito! Até eu quero estudar aqui”, anima-se a mãe.

O Programa “Creches Por Todo o Pará” do Governo do Estada busca avançar na construção de espaços escolares modernas e seguras garantindo o acesso a vagas públicas em 150 creches espalhadas por todos os municípios do Estado. O programa planeja uminvestimento superior a R$ 400 milhões. Atualmente outras 73 creches já estão em construção e mais 51 integram o cronograma de atendimento previsto pelo Estado. O objetivo é beneficiar cerca de 30 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, especialmente mulheres que precisam retornar ao mercado de trabalho.

“Lugar de criança é na escola. Lugar de criança é na creche. Nada melhor que construir a creche e entregar para o município, para que possa matricular as crianças e cuidar da primeira infância, que é tão importante para o presente e para o futuro. E esse é um trabalho conjunto, que faz com que a gente possa avançar, cada vez mais, em direção à educação que queremos para o nosso Estado e o futuro das nossas famílias”, destacou a governadora Hana Ghassan durante a entrega da nova creche de Quatipuru.

SOURE – Jaqueline Felipe, mãe de Eloá Corrêa, de 3 anos, também se animou com as possibilidades abertas às comunidades do município de Soure, no Arquipélago do Marajó, que também foi contemplada por outra creche aberta. “A entrega da creche me deu a oportunidade de conciliar meu trabalho e o estudo da minha filha. Eu fiquei extremamente feliz por isso”, comemora a mãe. A família de Jaqueline é uma das mais de 5 mil já contempladas pelo programa.

Com meta de retornar ao mercado de trabalho após um longo período dedicado exclusivamente à maternidade, Jaqueline dependia desse apoio do poder público para ter acesso a um lugar seguro para deixar a filha Eloá, enquanto estiver trabalhando. Hoje, as expectativas foram totalmente atendidas, com o acesso garantido à creche construída.

“O projeto pensa nas crianças, mas também pensa nas mães e famílias, porque conseguimos retomar nossas atividades de estudo ou trabalho, enquanto sabemos que os nossos filhos estão em um lugar preparado, aconchegante, de qualidade e bem alimentados. Posso trabalhar com o coração em paz”, desabafa Jaqueline.

A mãe de Gabrielly, de 5 anos, Andreia Ledo reforça o suporte que representa a creche para as famílias de Soure. Diversas atividades podem ser alcançadas em comunidades onde antes não havia opções para os cuidados com crianças. “A creche veio para auxiliar, especialmente, as mães que sonham em voltar a estudar ou poder ir para seus empregos deixando suas crianças em um ambiente seguro”, avalia Andreia.

Em Breves, também no Arquipélago do Marajó, Clarenize Rodrigues matriculou a filha Ana Clara Chaves na creche construída com recursos estaduais. “O espaço é muito aconchegante para as crianças, e gostei da maneira como os professores estão tratando a minha filha. Ela tá adorando. Estou aproveitando o tempo livre para conseguir resolver minhas coisas, enquanto sei que ela vai estar confortável e se divertindo”.

Outra história que demonstra o impacto direto do programa na vida das famílias é a da Karoline Sousa, moradora do município de Peixe-Boi e mãe da pequena Maria Laura, de 3 anos. Antes de conseguir a vaga na creche, Karoline enfrentava dificuldades para trabalhar e manter uma rotina estruturada.

“Antes de conseguir a vaga na creche, eu vivia preocupada, sem conseguir trabalhar e dependendo da ajuda do meu esposo e de outras pessoas. Depois que minha filha entrou na creche, minha vida mudou completamente. Hoje tenho um emprego e consigo trabalhar com tranquilidade, sabendo que ela está bem cuidada e aprendendo todos os dias,” celebra a Karoline.

INVESTIMENTOS – O programa “Creches por Todo o Pará” garante investimentos superiores a R$ 6 milhões por creche. As estruturas oferecem ambientes modernos, seguros e adequados ao desenvolvimento de crianças na faixa etária de 0 a 5 anos.

“O projeto ‘Creches por Todo o Pará’ representa o compromisso do Governo com o futuro das nossas crianças, e também com o apoio às famílias, especialmente para mães e pais que precisam retornar ao mercado de trabalho. Cada creche é mais que um prédio. É um espaço de acolhimento, conhecimento e construção“ aponta o titular da Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc), Ricardo Sefer.

Cada creche construída pelo programa do Estado do Pará tem capacidade para atender até 200 alunos, em dez salas de aula, e conta com sala multiuso, secretaria, direção, sala dos professores, lactário, sala de amamentação, fraldário, cozinha, refeitório e espaços administrativos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

educação

creches por todo o pará

educação infantil

creches
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

SERVIÇO

Correios inauguram primeiro Ponto de Coleta em Belém; veja endereço

Novo serviço funciona no bairro Parque Verde e permite envio e retirada de encomendas com mais praticidade

08.05.26 21h47

Oportunidade

ICMBio abre seleção para brigadistas e agentes ambientais em Santarém e Belterra no Pará

Seleção para brigadistas segue aberta até sexta-feira (8), enquanto as vagas de apoio à gestão ambiental recebem candidaturas entre 11 e 15 de maio

06.05.26 12h00

Cortejo de ciclistas

Paróquia Santa Rita de Cássia promove Ciclo Romaria neste sábado (2) pelas ruas da Cidade Nova 

Concentração está marcada para às 19h com saída do Santuário, em Ananindeua

02.05.26 16h33

OPORTUNIDADE

AGU abre inscrições para programa de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1,5 mil

Seleção é realizada em parceria com o Ciee e contempla estudantes do ensino médio e superior; prazo segue até 12 de maio

30.04.26 20h33

MAIS LIDAS EM PARÁ

SAÚDE

Morre em Belém o delegado Rodrigo Galende; velório ocorre neste sábado

Delegado foi recentemente homenageado pelo Superior Tribunal Militar com a Ordem do Mérito Judiciário Militar

02.05.26 11h41

SANEAMENTO

Águas do Pará assume a gestão de serviços de saneamento em 23 municípios do Pará

Para garantir uma transição segura e sem interrupções no serviço, a Cosanpa atuará de forma integrada nos primeiros dias da nova operação

04.05.26 18h12

VIRALIZOU

VÍDEO: Paraense mostra peixe 'mais duro de cortar' e chama atenção nas redes

Conhecida como “menina do peixe”, Bianicy Oliveira relata que já quebrou facão ao preparar espécie comum em caldeiradas

05.05.26 20h34

PREJUÍZOS

Chuva forte provoca alagamentos na Grande Belém

Imagens recebidas pela reportagem do Grupo Liberal mostram ruas completamente tomadas pela água, enquanto motoristas e motociclistas se arriscam para conseguir trafegar

08.05.26 15h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda