Programa CNH Pai D'égua realiza repescagem para candidatos que não concluíram a inscrição

O Programa CNH Pai D'égua, iniciativa do Governo do Estado, por meio do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), abriu na última segunda-feira (13), uma nova chamada para os candidatos selecionados que faltaram ao agendamento da matrícula ou que compareceram, mas tiveram pendências na documentação. A repescagem segue até o dia 17, das 9h às 17h, na sede do Detran e nas Ciretrans (Circunscrição Regional de Trânsito).

No primeiro dia de repescagem o movimento de candidatos foi considerado tranquilo. A expectativa do Detran é de que cerca de 4 mil pessoas se dirijam ao órgão para finalizar os seus processos de matrícula. “Montamos toda essa estrutura para que o atendimento ocorra de forma organizada, ágil e completa. Dessa forma, o candidato sai daqui com todas essas etapas vencidas e pronto para realizar a autoescola”, afirma a diretora geral do Detran, Renata Coelho. Ela destaca que a repescagem é uma oportunidade indispensável para quem ainda não concluiu o ingresso no programa.

Além do atendimento de balcão, os candidatos que comparecerem à repescagem já têm à disposição clínica médica e psicotécnica, laboratório de exame toxicológico e biometria.

Para fazer a matrícula, o candidato do interior deve comparecer à sede das Ciretrans, Unidades de Atendimento ou Estação Cidadania. Já os candidatos selecionados na Região Metropolitana devem efetivar a matrícula somente na sede do Detran, em Belém, exceto os de Santa Izabel, que devem se dirigir à Ciretran do município.

Documentos

No ato da matrícula, o candidato deve apresentar todos os documentos exigidos no edital, entre eles Carteira de Identidade ou equivalente para Primeira Habilitação, ou Carteira Nacional de Habilitação válida, nos casos de mudança e adição de categoria; CPF; comprovante de residência com postagem ou vencimento de no máximo de 90 (noventa) dias; certificado ou declaração de escolaridade, emitido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ou equivalente em outra Unidade Federativa.

Seleção

Criado pelo Governo do Estado para auxiliar a população de baixa renda, o CNH Pai D'égua possibilita o acesso à Carteira Nacional de Habilitação de forma totalmente gratuita. Após realizar o processo de matrícula e exames, o candidato realiza a autoescola com todas as despesas pagas pelo Governo, via Detran. Nesta fase de repescagem, o atendimento é voltado tanto para quem se inscreveu para a primeira habilitação quanto para quem vai renovar ou adicionar categoria.

Ao todo, 10 mil participantes foram selecionados, de um universo de mais de 130 mil pessoas inscritas, considerando os critérios de participação e o preenchimento correto do formulário de inscrição.