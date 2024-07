Programa científico destinará até R$ 1 milhão a pesquisas; saiba mais sobre as inscrições

Até 31 de julho, mestrandos e doutorandos de todo o Brasil podem se inscrever no Programa Bolsas FUNBIO – Conservando o Futuro, que disponibilizará o total de até R$ 1 milhão a pesquisas de campo em todos os biomas do país. O programa, lançado em 2018, tem como parceira a iniciativa globalFonsecaLeadership, do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF). Quase 200 cientistas já foram apoiados em todo o Brasil, entre eles, 11 do Pará.

Saiba como se inscrever

O processo seletivo é composto por três etapas (consecutivas e eliminatórias): inscrição e enquadramento; análise do projeto; cartas de recomendação e demonstração de interesse e classificação final das melhores propostas.

Os trabalhos devem estar relacionados a um dos seguintes eixos temáticos:

• Conservação, manejo e uso sustentável de fauna e flora

• Recuperação de paisagens e áreas degradadas

• Gestão territorial para proteção de biodiversidade

• Mudanças climáticas e conservação da biodiversidade

O candidato deverá realizar a inscrição no formulário online do programa, que pode ser acessado diretamente no seguinte endereço: https://forms.gle/cNUWnmoADGqxQnvX9 ou pelo Portal de Chamadas do FUNBIO (https://chamadas.funbio.org.br/). A data final para inscrição será até dia 31/07/2024, até as 23h59 - horário de Brasília.

O resultado do processo seletivo será divulgado em dezembro de 2024 pelo site e mídias sociais do FUNBIO.

FUNBIO

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) é um mecanismo financeiro nacional privado, sem fins lucrativos. Ao longo dos 28 anos que celebra em 2024, a organização trabalha em parceria com os setores governamental, empresarial e a sociedade civil para que recursos estratégicos e financeiros sejam destinados a iniciativas efetivas de conservação da biodiversidade. Foram mais de 400 projetos que beneficiaram número superior a 300 instituições em todo o país, desde sua criação em 1996.

Saiba mais em www.funbio.org.br.