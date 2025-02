Programa ‘Capacita COP 30’ atinge marca de 10 mil pessoas qualificadas

O programa Capacita COP 30, desenvolvido pelo Governo do Pará para qualificar a mão de obra paraense, visando atender os participantes da Conferência Climática da ONU, que ocorrerá em Belém no mês de novembro, superou a marca de 10 mil pessoas beneficiadas: são estudantes que concluíram cursos preparatórios gratuitos voltados para turismo, produção de alimentos, infraestrutura e segurança.

“O Pará passa por um processo de preparação para a COP 30, e este processo também envolve as pessoas. Entendemos que a COP não é feita apenas da construção de espaços como o Parque da Cidade, que sediará este encontro - nossa preocupação sempre foi envolver a população do Estado neste grande evento e deixar um legado para o povo paraense. Através do programa ‘Capacita COP 30’ asseguramos a construção de um legado imaterial, que eleva a mão de obra do Estado a um novo patamar, permitindo o desenvolvimento de novas atividades econômicas ligadas ao setor de serviço que irão proporcionar alternativas de emprego e renda para a população mesmo após a COP”, disse a vice-governadora do Pará e presidente do Comitê Estadual para COP 30, Hana Ghassan.

A empreendedora Andresa de Menezes acredita neste crescimento. Ela, que há 10 anos é proprietária de uma pequena empresa de eventos, viu no Capacita uma forma de melhorar a prestação do seu serviço e aumentar a sua renda. “Procurei o programa para me aperfeiçoar, e valeu a pena: fiz três cursos através do ‘Capacita COP 30’: organização de eventos, garçom e manipulação de alimentos. Aprendi bem mais do que eu sabia, e hoje posso ensinar para a minha equipe de garçons o que aprendi nos cursos. Isso se tornou um diferencial e as portas do mercado abriram ainda mais para a minha empresa”, destaca.

Maior programa de capacitação do Estado

De acordo com Andrey Rabelo, coordenador do Capacita COP 30, até o mês de fevereiro foram qualificadas 10.229 pessoas pelo programa – deste total 4.500 estudantes foram certificados em cursos promovidos pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Sectet), e o restante por entidades parceiras como a Coca-Cola, Instituto Federal do Pará e Sesi.

“Fazemos um balanço que o Capacita COP 30, ao atingir 10.229 pessoas capacitadas entre todos os parceiros ofertantes, vem se tornando o maior programa de capacitação profissional que o Estado já ofereceu. Temos um sentimento de gratidão com essa resposta do público, porque é um programa pensado para que o Estado possa cada vez mais ofertar serviços de excelência e qualidade nesses setores estratégicos do turismo, da hospitalidade, do lazer, da segurança, da construção e também na área da gastronomia, que é uma área onde o Pará é reconhecido nacionalmente”, explica Rabelo.

No próximo dia 18. outros 4 mil alunos serão certificados pelo programa em uma cerimônia no Mangueirinho, fazendo com que o programa supere a marca de 14 mil beneficiados. A meta do governos do Pará é qualificar 22 mil pessoas até a COP.

Segundo o coordenador, a maior procura dentre os 67 cursos oferecidos pelo programa são para aulas de idiomas como inglês e espanhol. “Os cursos de inglês e demais cursos de linguagem continuam sendo os mais procurados. A população enxerga essa oportunidade de aprender uma nova língua, e isto é uma habilidade complementar a qualquer área estratégica dentro de sua carreira profissional. Então é muito importante que dentro do itinerário de formação de cada pessoa tenha este objetivo de aprender uma nova língua. Pessoas que fazem cursos de excelência no atendimento, garçom, alimentos também fazem cursos de inglês para complementar sua formação”, destaca.

Para Andresa de Menezes, todo este investimento em qualificação irá se converter em novas oportunidades de negócios durante a COP. “Com certeza vai dar pra faturar ainda mais na COP. Estamos aguardando que a COP chegue pra gente mostrar o que aprendeu de melhor e a oportunidade que o Governo nos deu”, comemora.

Qualificação em todo Pará

De acordo com a Sectet, os próximos passos do programa são levar aulas gratuitas para polos em Barcarena, Castanhal, Curuçá, Bragança e Maracanã, de modo a ampliar a oferta de turmas para mais regiões do Pará além dos polos já existentes em Belém, Santarém, no Marajó e na Região do Salgado.

“A nossa intenção é fechar o programa com mais de 22 mil capacitações até outubro de 2025. E neste momento estamos começando a ofertar cursos no interior do Estado para chegar em mais regiões estratégicas do turismo e de serviços, como Bragança”, detalha Andrey Rabelo, que considera a qualificação da mão de obra como uma ação importante para a consolidação do turismo como uma vocação econômica do Estado.

Sobre o programa

O "Capacita COP 30" foi lançado pelo Governo Estadual no primeiro semestre de 2024, e busca qualificar a mão de obra para a COP que acontece em novembro de 2025, em Belém. Desde o dia 8 de março, o programa oferta 67 cursos gratuitos nas áreas de turismo, produção alimentícia, infraestrutura e segurança do trabalho nas modalidades EAD e presencial, em polos da Região Metropolitana de Belém, Santarém, Marajó e Salinópolis. As aulas são ministradas por 25 parceiros, entre secretarias de Governo, instituições de ensino e entidades da iniciativa privada.

“Todos nós que fazemos o Capacita temos a certeza que o Capacita COP 30 vai deixar um legado. Nós não estamos qualificando pessoas apenas para um evento de 15 dias, estamos capacitando pessoas em setores estratégicos para que possamos cada vez mais impulsionar os serviços do Estado, para colocar o Pará na rota do turismo nacional e internacional. A COP será uma porta de entrada, uma apresentação do nosso Estado para o mundo, e cabe a nós fazer com que quem conheça o Estado queira voltar e indique o nosso Estado para outros visitantes”, conclui o coordenador.

Serviço: Para mais informações sobre os cursos acesso o site do programa https://www.capacitacop30.pa.gov.br/