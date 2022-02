Programa ‘Água Pará’ deve beneficiar famílias de baixa renda em Santarém; saiba como participar

Uma ação de divulgação e orientação do ‘Água Pará', programa do Governo do Pará, será realizada a partir desta quinta-feira (3) na feira livre do Santarenzinho, em Santarém, oeste do Pará. O objetivo é informar o maior número de pessoas sobre os benefícios do programa, que deve pagar o valor do consumo de até 20 mil litros de água da conta de água de famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social no município.

Para esclarecer dúvidas da população, uma programação será realizada pela pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Semtras) e o Governo do Pará, de quinta a domingo na feira livre do Santarenzinho, localizada na Avenida Olavo Bilac, no horário de 9h às 18h.

Quem pode receber o benefício?

As unidades familiares que constam nos registros oficiais como beneficiários do Programa Bolsa Família ou CadÚnico; possuem imóvel cadastrado na Cosanpa em nome do beneficiário do Programa Bolsa Família ou CadÚnico; possuem ligação regularizada de água e/ou esgoto; e tem imóvel cadastrado na Cosanpa na categoria residencial, subcategoria R1, R2 ou R-Social.

Documentação necessária

De acordo com a Semtras, aqueles que não forem cadastrados automaticamente pelo cruzamento de dados do cadastro da Cosanpa com o da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) para se habilitarem ao Programa, devem apresentar os seguintes documentos (original e cópia):

• Conta da Cosanpa

• CPF

• RG

• Inscrição ou comprovação do Cartão do Bolsa Família ou Folha de Resumo do Cadastro Único

• Caso a fatura da Cosanpa não esteja no nome do beneficiário, será necessário apresentar comprovação de residência no nome do beneficiário, para atualização de cadastro tais como: conta da Equatorial, cartão de crédito, conta de celular.

Como solicitar o benefício por telefone?

Todos os procedimentos podem ser feitos também de forma remota, através dos contatos: (91) 98625-0636 / (91) 98624-2882 / (91) 98547-6012 / (91) 98541-1585 / (91) 98624-5337 / (91) 98565-1878 / (91) 98493-9777.

O programa

O 'Água Pará' foi aprovado em sessão pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e a lei que institui o programa foi sancionada dia 23 de setembro, já o decreto que os regulamenta foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado do dia 28 de setembro de 2021.

Com a meta de beneficiar 328 mil famílias paraenses de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social e minimizar os efeitos causados pela pandemia do coronavírus, até o fim do ano passado, o programa já havia registrado o cadastro de cerca de 128 mil famílias, o que representa 640 mil pessoas beneficiadas. De setembro a novembro de 2021, R$ 6,5 milhões foram investidos pelo Governo do Estado no programa.