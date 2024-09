Profissionais da educação estadual vão ganhar até R$ 12 mil pelos bons resultados do Ideb no Pará

Profissionais da educação da rede pública estadual do Pará vão receber uma bonificação de até R$ 12 mil em reconhecimento aos resultados escolares. No total, são mais R$ 300 milhões investidos. O anúncio foi feito pelo governador do Pará, Helder Barbalho, nesta segunda-feira (16), no Mangueirinho, em Belém, durante o evento "Educação que cresce, Pará que avança", em comemoração dos resultados da educação paraense no índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) neste segundo semestre de 2024.

Ideb 2023

O Pará é destaque nacional pelo avanço histórico na educação da rede pública estadual ao crescer 1,3 pontos no Ideb 2023. Com a nota 4,3 no Ensino Médio, que é de responsabilidade exclusiva do Estado, o Pará saiu do 26º lugar, que ocupava em 2021, para a 6ª colocação no ranking do Ideb 2023. O cálculo e a divulgação dos dados são feitos a cada dois anos pelo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC).

Evolução

Além de ser o Estado que mais cresceu no ranking nacional, o Pará também é o Estado que mais evoluiu em aprendizagem, nas proficiências em Língua Portuguesa e em Matemática - áreas de conhecimento avaliadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) estabeleceu uma agenda prioritária nos 144 municípios paraenses para reverter o cenário educacional, como: combate à evasão escolar, aquisição de material didático, intervenções pedagógica para melhoria da aprendizagem; reforço escolar, inserção do componente curricular educação ambiental, financeira, projeto de vida e projeto de convivência; escolas de tempo integral e inclusão de recursos tecnológicos nos espaços educativos.

Além disso, a Seduc aumentou o tempo de aula das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática para recomposição de aprendizagem.