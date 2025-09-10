Professores do Pará podem fazer curso gratuito sobre saúde emocional; veja como
Formação aborda clima escolar, saúde mental e protagonismo juvenil; inscrições seguem até 14 de setembro, pela internet
Professores da rede pública municipal do Pará já podem se inscrever no Curso de Extensão em Educação Socioemocional, promovido pelo Instituto Ânima. A formação é gratuita, realizada no formato EaD (ensino à distância), e oferece certificado de conclusão. As inscrições estão abertas até o dia 14 de setembro e devem ser feitas por meio do site da instituição.
Com carga horária total de 120 horas, o curso é dividido em três módulos de 40 horas cada. O conteúdo propõe uma abordagem prática sobre como o clima emocional e o ambiente escolar impactam diretamente a aprendizagem dos estudantes. A formação também oferece orientações para que os docentes atuem na mediação de conflitos, na promoção da saúde emocional e no estímulo ao protagonismo juvenil.
Curso aborda clima escolar, saúde mental e protagonismo
Segundo o Instituto Ânima, o curso inclui temas como autorregulação, tomada de decisão, relações interpessoais, clima escolar e saúde mental. A gerente de Articulação Pedagógica da instituição, Renata Trefiglio Mendes Gomes, destacou a importância da iniciativa: “Promover um ambiente saudável de convivência entre os alunos é um dos principais desafios da escola contemporânea. A qualidade emocional está diretamente ligada ao desempenho acadêmico de crianças e adolescentes”.
As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita por meio do preenchimento de formulário no site do Instituto Ânima.
Veja as informações sobre o curso de educação socioemocional
- Público: professores da rede pública municipal do Pará
- Formato: EaD (ensino à distância)
- Inscrição: gratuita, até 14 de setembro
- Carga horária: 120 horas (3 módulos de 40h)
- Temas: clima escolar, saúde mental, autorregulação, protagonismo juvenil
- Certificado: sim
