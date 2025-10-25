Professora de educação indígena do Pará recebe menção honrosa no Prêmio 'Toda Matéria'

A professora da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Ariete Moraes Rocha Ribeiro, da Escola Indígena Estadual de Ensino Infantil, Fundamental e Médio Jathiati Parkatêjê, localizada na Terra Indígena Mãe Maria, no município de Bom Jesus do Tocantins, foi uma das seis vencedoras nacionais do Prêmio Toda Matéria – Professor do Ano 2025, recebendo menção honrosa pelo projeto “Robótica Educacional Krintuwakatêjê”.

Com dedicação e compromisso, a professora Ariete ultrapassa barreiras e contribui de forma significativa para o protagonismo dos estudantes indígenas. Suas práticas educacionais valorizam o conhecimento tradicional, fortalecem identidades culturais e promovem aprendizagens conscientes e sustentáveis.

A professora Ariete destacou a importância do reconhecimento e dividiu os méritos com toda a equipe escolar e os estudantes. "O sentimento é de gratidão, e a certeza que o trabalho está sendo cumprido em prol de uma educação de qualidade para nossos alunos, pois o esforço deles perante um novo aprendizado é a maior recompensa que posso ter. E ainda virão mais projetos por aí", disse ela.

O projeto premiado utiliza a tecnologia como ferramenta de valorização e revitalização da identidade cultural indígena, unindo tradição e inovação. Por meio da robótica, os estudantes criam e programam robôs, jogos e animações que ensinam e fortalecem a língua Jê e outros elementos da cultura Gavião.

O Prêmio Toda Matéria é uma iniciativa nacional apoiada pelo Santander, Ciranda Cultural e Estante Virtual, que reconhece educadores com práticas inovadoras e transformadoras. O projeto da professora Ariete foi inscrito pelo professor de Língua Portuguesa, Augusto Nogueira Ribeiro, que reconhece e admira o trabalho da docente pela forma como ela alia tecnologia, cultura e identidade na sala de aula.

Além da conquista inédita para a educação escolar indígena do Pará, a professora Ariete também foi convidada pelo Sebrae, em parceria com a TV Sim, de Belo Horizonte (MG), para compartilhar suas experiências sobre Educação Empreendedora e os desafios da utilização da tecnologia e da inteligência artificial nas comunidades indígenas.

A docente também reconheceu o apoio da equipe gestora da escola, do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) de Marabá e do Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), que têm sido parceiros fundamentais na implementação das ações pedagógicas e tecnológicas.

Educação Indígena em destaque

O ano letivo de 2025 tem sido marcado por diversas ações e projetos que evidenciam o protagonismo dos estudantes da Escola Jathiati Parkatêjê. Um dos destaques recentes foi a primeira participação de uma escola indígena do Pará no Campeonato Internacional de Robótica à Distância (CIRDI) e Cultura Tech, na qual os alunos chegaram até as quartas de final, competindo com escolas públicas e privadas de todo o Brasil.