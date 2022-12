Produtos natalinos trazem renda extra e oportunidade para empreender

As ceias de Natal e Ano Novo representam um ganho extra para muitas famílias, que viram nas festas de final de ano uma oportunidade de lucro a mais, ou até a chance de começar um empreendimento no ramo da alimentação.

Para Josy Costa, de 26 anos, o Natal é um período de muito trabalho, ela mudou-se de Araguaína/TO, para Parauapebas em busca de oportunidade profissional. Para se manter na cidade, ela resolveu vender trufas nas ruas do município e foi aí que tudo começou. A partir do momento que foi conquistando os clientes, ela foi aprimorando as receitas e oferecendo novos produtos.

Com quatro anos no ramo de confeitaria artesanal, há dois ela resolveu ofertar pratos típicos das festividades de fim de ano. O carro chefe, foram o bolo vulcão, os brigadeiros temáticos e a guirlanda de Brownie, vendas que superaram as expectativas da empresária. Para este ano, ela já está com o cardápio preparado para deixar a ceia de natal ainda mais especial. De acordo com Josy, serão ofertados além do tradicional bolo vulcão, a taça da felicidade e Bolo no acetato, um dos mais pedidos nesta época.

Cardápio especial para a ceia de natal (Divulgação/ Jhonatan Sousa)

“Com a chegada das festas de fim de ano, os pedidos chegam a todo momento, o período aumenta a procura por algumas receitas, e esse ano com certeza a procura superou nossa expectativa, mas muitos deixam para encomendar os pratos da ceia de natal na última hora”, frisou Josy Costa.

O trabalho informal transformou a vida de Josy, que para oferecer serviço de qualidade e atender as demandas investiu em iniciativas que garantem mais conforto ao cliente, como a entrega por delivery, onde a pessoa pode receber o pedido no conforto de sua casa. A iniciativa foi uma adaptação ao atendimento com o surgimento da pandemia.

"Com investimentos na entrega por meio do delivery, nossos produtos estão nos aplicativos de fácil acesso ao consumidor, o que garante praticidade ao cliente. Com a pandemia foi preciso adaptações e algumas mudanças, que hoje ajudam na oferta”, garante Josy.

Cardápio especial para a ceia de Natal (Divulgação/ Jhonatan Sousa)

De acordo com a doceira, os produtos natalinos trouxeram um incremento de 20% em sua renda.