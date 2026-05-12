Procissão Luminosa é marcada por forte chuva e incidente com trio elétrico em Belém

A forte chuva que atingiu Belém na noite desta terça-feira (12) transformou o cenário da tradicional Procissão Luminosa da Festividade de Fátima 2026. As velas acesas, símbolo do momento de fé e devoção, deram lugar às sombrinhas e capas de chuva carregadas pelos fiéis durante a caminhada de oração pelas ruas da capital paraense.

Mesmo com o temporal, centenas de devotos participaram da procissão após a Santa Missa das 17h, presidida por Dom Júlio Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. A demonstração de fé emocionou quem acompanhou o percurso, marcado por orações, cantos religiosos e muita perseverança diante da chuva intensa.

Procissão das velas de Nossa Senhora de Fátima 2026 Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal

A Procissão Luminosa saiu do Santuário de Nossa Senhora de Fátima e percorreu a avenida Duque de Caxias, rua Antônio Barreto, avenida Alcindo Cacela, travessa Castelo Branco, rua Domingos Marreiros e retornou pela avenida Duque de Caxias até o santuário.

Durante o trajeto, a iluminação das velas perdeu espaço para o colorido das sombrinhas abertas pelas ruas de Belém. Ainda assim, os fiéis mantiveram a tradição e seguiram acompanhando a imagem de Nossa Senhora de Fátima em mais uma noite marcada pela devoção.

A psicóloga Karina Caroline Souza, de 47 anos, contou que acompanha a procissão há muitos anos movida pela fé na santa. “Sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Já recebi várias graças, graças a Deus e a ela. Creio em Nossa Senhora, no anjo da guarda, em Deus Pai Todo Poderoso, que rege o mundo e me rege. Não conseguimos acompanhar a missa lá de dentro. Ficamos na porta, porque tinha muita gente. Não conseguimos adentrar na igreja. Mas, agora mesmo debaixo de chuva, a gente vai acompanhar a procissão, que há muitos anos a gente acompanha”, disse.

Trio elétrico rompeu fio de alta tensão

Um incidente marcou a Procissão Luminosa durante a passagem pela rua Antônio Barreto com a travessa 9 de Janeiro, no bairro do Umarizal, em Belém. O trio elétrico que acompanhava a caminhada religiosa rompeu um fio de alta tensão, provocando momentos de tensão entre os participantes.

Após o rompimento, o cabo ficou apoiado sobre a estrutura do trio, que permaneceu energizada. Por questões de segurança, os cantores da banda católica Ministério Seráfico e os integrantes da equipe que estavam em cima do veículo precisaram aguardar cerca de 50 minutos até que a situação fosse controlada e o desembarque pudesse ser realizado sem riscos.

De acordo com informações apuradas no local pela equipe de reportagem do Grupo Liberal, um homem ficou ferido durante o incidente. Ele seria Guarda de Nazaré e atuava no apoio da procissão. Até o momento, não há maiores detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

O músico Filipe Pena, integrante da banda católica Ministério Seráfico, utilizou as redes sociais para relatar os momentos de tensão vividos pela equipe. “Simplesmente, a gente estava tocando aqui em cima do trio na Procissão de Fátima. O trio bateu no cabo de alta tensão. Esse cabo se rompeu e está passando por cima de todo o trio. Aqui embaixo da lona tem gente. Ali tem outras pessoas com a gente. E é isso. A gente não pode descer. Nem fazer nada. Rezem por nós. Estamos presos aqui no trio”, relatou.

Por causa do incidente, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em trechos dos bairros do Umarizal, Marco, Pedreira e Fátima. Até por volta das 21h30, equipes da distribuidora de energia trabalhavam para normalizar o serviço.

A reportagem entrou em contato com a Arquidiocese de Belém e com a Equatorial Energia para obter um posicionamento sobre o ocorrido e aguarda retorno.