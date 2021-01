Inscrições para Processo Seletivo Especial da UFPA terminam nesta terça, 12

O prazo para as inscrições ao Processo Seletivo Especial 2021 (PSE 2021-1) da Universidade Federal do Pará (UFPA), que oferta vagas em cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD), terminará na próxima terça-feira (12), às 17 horas. A inscrição ocorre, exclusivamente pela internet, no site ceps.ufpa.br.

O edital disponibiliza 1.360 vagas, sendo 50% para demanda aberta e 50% para o sistema de cotas, além de 34 vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), totalizando 1.394 vagas. As vagas estão distribuídas em seis cursos de graduação, sediados em 21 municípios do estado do Pará, e dois em estados vizinhos: Altamira, Ananindeua, Baião, Barcarena, Bragança, Breves, Bujaru, Cametá, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Igarapé-Miri, Juruti, Marabá, Moju, Paragominas, Parauapebas, Salinópolis, São Sebastião da Boa Vista, Tailândia e Tucumã, além das capitais do Amapá (Macapá-AP) e do Tocantins (Palmas-TO).

Esse ano, o edital oferta, pela primeira vez, o curso de Bacharelado em Biblioteconomia nas cidades de Macapá (AP) e de Palmas (TO). Outros cursos com vagas ofertadas no Processo Seletivo são as licenciaturas em Letras - Língua Portuguesa, Matemática, Física, Biologia e Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens. As vagas serão ocupadas com base nos resultados obtidos pelos (as) candidatos (as) em processo seletivo próprio, que consiste em prova objetiva, a ser aplicada no dia 7 de fevereiro de 2021. Os conteúdos programáticos das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia e Literatura; além de prova de Redação em Língua Portuguesa estão disponíveis no edital.

Haverá concessão de bônus de 10% na nota final do exame aos (às) candidatos (as) que tenham cursado todo o ensino médio, de forma presencial, nos estados do Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e Tocantins. As inscrições devem ser feitas até as 17 horas do dia 12 de janeiro de 2021, por meio do site do Centro de Processos Seletivos da UFPA (CEPS). Para inscrição, será cobrada a taxa no valor de R$ 100,00 aos (às) candidatos (as) que cursaram total ou parcialmente o ensino médio em escola privada, sem bolsa de estudo. O prazo para a solicitação de isenção da taxa terminou no dia 31 de dezembro de 2020.

SERVIÇO

Processo Seletivo Especial 2021 – PSE UFPA 2021-1

Inscrições: de 23 de dezembro de 2020 até as 17h do dia 12 de janeiro de 2021

Prova: 7 de fevereiro de 2021

Para acessar o edital do Processo Seletivo Especial 2021 – PSE UFPA 2021-1, clique aqui.