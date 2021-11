Processo Seletivo da Uepa tem inscrições prorrogadas

As inscrições para o Processo Seletivo (Prosel) 2022, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), foram prorrogadas até o dia 9 de dezembro. A prorrogação foi anunciada nesta sexta-feira (26). Para participar do certame, além da inscrição no site da Uepa, o candidato deve fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. As inscrições para o Prosel devem ser realizadas de forma on-line.

Ao todo, a Uepa oferta 3.750 vagas, distribuídas entre Vagas para Cotistas (VC) e Vagas para Não Cotistas (VNC). Deste total, 2.138 são destinados ao interior do estado e as demais, 1.612, para Belém. A Uepa reserva 50% das vagas ofertadas no Prosel 2022 a candidatos que cursaram e concluíram todas as séries do Ensino Médio, ou curso equivalente, em Escolas da Rede Pública Brasileira.

Além disso, será atribuído um bônus de 10% sobre a média aritmética das notas obtidas no Enem 2021 aos candidatos que concluíram ou estão concluindo a última série do Ensino Médio (ou equivalente), ou ainda que obtiveram a certificação do ensino médio por meio de exames, expedida por instituição localizada no Pará.

Quem se candidatar ao curso de Licenciatura Plena em Música deve fazer o Exame Habilitatório. Para este público, haverá prova teórica, de caráter presencial, em Belém, Santarém e Bragança, além de prova prática não presencial. Estará automaticamente eliminado do Prosel 2022 o candidato que faltar em, pelo menos, um dia de prova do Enem 2021; obtiver nota inferior a 400 na Redação do Enem 2021 ou obtiver média aritmética das notas das áreas de conhecimento do Enem 2021 inferior a 400.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)