Primeiro casamento comunitário de 2023 tem inscrições abertas; confira

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE) abriu na última quinta-feira (26) inscrições para o primeiro Casamento Comunitário de 2023, em Belém. Serão disponibilizadas 200 vagas para casais heterossexuais e homoafetivos.

Segundo a publicação do DPE feita nas redes sociais, interessados podem se inscrever o Núcleo de Atendimento Referencial (Nare), localizado na Travessa 1º de Março, nº 766, bairro da Campina.

A Defensoria alerta que todos os casais inscritos estejam acompanhados com as testemunhas para a habilitação no casamento.