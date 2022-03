Primeira etapa do concurso da Sefa é realizada na manhã deste domingo em Belém e no interior

A primeira etapa do concurso da Secretaria da Fazenda (Sefa) está sendo realizada neste domingo (20), em Belém e em mais cinco municípios paraenses. Os candidatos concorrem a 10 vagas imediatas ofertadas, além de outras 40 (cadastro reserva) destinadas ao cargo de fiscal de Receitas Estaduais. A coordenação do certame registrou mais de 3 mil faltosos dentre os 10085 candidatos aptos inscritos.

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), que divulgou essas informações, é a banca responsável e garantiu que todos os protocolos de sigilo e biossegurança fossem cumpridos à risca. O campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA) é o local com maior número de candidatos do concurso.

A prova foi aplicada em 27 escolas e instituições na capital e em todo estado. A segunda etapa do certame, sobre conhecimentos específicos, será realizada no turno da tarde deste domingo, com a abertura dos portões às 14 horas e fechamento às 15 horas.

Já as provas para o cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais serão realizadas no próximo domingo (27). São 38 vagas imediatas e 112 para cadastro reserva. Com a abertura dos portões pela manhã às 7 horas e o fechamento às 8 horas. Para as provas do turno da tarde, a abertura dos portões será às 14 horas e o fechamento, às 15 horas.

Na tarde deste domingo, a movimentação era tranquila na Universidade Federal do Pará, local das provas. Muitas pessoas de outros Estados farão a prova. Arlindo Fernandes, de 31 anos, é de Salvador. “Sou engenheiro eletricista por formação e vim concorrer ao cargo de fiscal de receitas. Venho estudando para essa prova há quase um ano, com rotina de estudo de seis horas por dia”, disse.

A assistente administrativa Ana Carla Ribeiro Maia, 30 anos, começou a se preparar para o concurso no ano passado. “Comecei a estudar em casa, procunrado cursos on-line, fazendo exercícios. E, em janeiro, comecei a fazer o curso preparatório específico para a prova da Sefa”, contou. Os resultados preliminares podem ser acompanhados aqui pelo portal Fadesp (https://portalfadesp.org.br/).