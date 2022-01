Primeira dose: Santa Bárbara imuniza de 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais

A Prefeitura de Santa Bárbara do Pará divulgou o calendário de vacinação contra a covid-19 (criança e adulto) para esta semana. Nesta terça-feira (25), o município imunizará com a primeira dose jovens de 12 a 17 anos e também, com a primeira dose, os adultos com 18 anos ou mais. O serviço ocorre de 8h30 às 12h, em todas as UBS do município. O imunizante será o da Pfizer.

Nesta segunda-feira (25), crianças de 5 a 11 anos receberam a dose da vacina pediátrica Pfizer. A Prefeitura ressalta que segue com a aplicação da terceira dose (dose de reforço) para pessoas que tem acima de 18 anos, respeitando o intervalo de 4 meses após a segunda dose.

Veja como será o calendário vacinal ao longo da semana:

Dia 25 (terça-feira): 8h30 às 12h

1ª dose: 12 a 17 anos: vacina Pfizer

1ª dose: 18 anos e mais: vacina Pfizer

2ª dose e 3ª de reforço: vacina Pfizer

Dia 26 (quarta-feira): 8h30 às 12h

1ª dose: 12 a 17 anos: vacina Pfizer

1ª dose: 18 anos e mais: vacina Pfizer

2ª dose e 3ª de reforço: vacina Pfizer

2ª dose: 18 anos e mais: vacina AstraZeneca

Dia 27 (quinta-feira): 8h30 às 12h

1ª dose: 12 a 17 anos: vacina Pfizer

1ª dose: 18 anos e mais: vacina Pfizer

2ª dose e 3ª de reforço: vacina Pfizer

2ª dose: 18 anos e mais: vacina CoronaVac

Documentos necessários:

- CPF, SUS e carteira de vacinação

- Se tiver entre 5 e 17 anos, deverá estar do responsável legal (levar documento com foto)

OBS: Aplicação da terceira dose (dose de reforço) acima de 18 anos ocorre para todos os que já tomaram a segunda dose em um intervalo de 4 meses.