Prefeituras do Pará têm 1,7 milhão de doses de vacinas contra covid-19 em estoque

Dados disponíveis na base do Ministério da Saúde apontam que há 1.747.652 doses de vacina contra a covid-19 estocadas nos 144 municípios do Pará. Três municípios da região metropolitana de Belém aparecem nas primeiras posições com maior número de doses, por conta de receberem maior quantidade por conta da população.

Em Belém, são 159.450 doses estocadas da CoronaVac; 32.050 da AstraZeneca e 449.144 da Pfizer, totalizando 449.644 doses. Em segundo lugar, está Ananindeua, cujas doses guardadas estão assim distribuídas CoronaVac (23.467); AstraZeneca 1.320 e Pfizer, 82.941, totalizando estoque de 107.728 até o dia do levantamento, que foi 27 de setembro, na segunda-feira. Em São Félix do Xingu, que faz parte do 12º CRF, aparece na quarta posição, com 42.900 doses da Coronavac, 19.805 da AstraZeneca e 2.058 da Pfizer, somando um total de 64.763 doses. Em Santarém, que faz parte do 9º CRS são 32.415 doses em estoque, assim divididas: CoronaVac, com 7.635 doses; AstraZeneca com 320 e Pfizer com 24.460.

Dados do vacinômetro de quinta-feira (30 de setembro) mostram que o Pará recebeu 10.637.095 doses do Ministério da Saúde. E que, desse total, 10.087.813 foram enviadas aos municípios – o percentual de repasse é de 94,84%.

Procurada para comentar os dados, a Sespa informou que, assim que as doses enviadas pelo Ministério da Saúde chegam ao Pará, são enviadas aos municípios em até 48 horas. A Sespa ressaltou que a execução da vacinação compete aos municípios e a Secretaria estimula que a aplicação das doses seja feita o mais breve possível.

O Ministério da Saúde informou que os dados correspondem à data do levantamento, de 28 de setembro e que a coordenação de vacinação não trabalha com estoque. Ela programa o calendário de vacinação semanalmente e utiliza a remessa enviada pela Sespa, suspendendo a vacinação apenas quando a remessa acaba. “Hoje a faixa etária de vacinação com a 1ª dose está em 12+ e já foi iniciada a vacinação de reforço (para as categorias que necessitam). Ressaltamos que, mais de 50% da população já está vacinada com a 1ª dose”, concluiu.

Mesmo com alto número de vacinas em estoque nos municípios, o Governo do Estado tem cobrado maior envio de doses de vacinas pelo Ministério da Saúde e busca alternativas para reforçar a vacinação de forma mais acelerada. No dia 22 de setembro, o governador Helder Barbalho participou, em São Paulo, de uma solenidade para a compra de um milhão de doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butatan.

Naquela ocasião, ele informou que o Pará tem cerca de 2,4 milhões de adultos que precisam ser vacinados e ainda não o foram. “E isto requer grande mobilização da sociedade, com repescagens, chamamentos, convencimento, de que este é o único caminho”, disse. E afirmou que a aquisição dos imunizantes, somando com as vacinas que continuarão a chegar com o PNI (Plano Nacional de Imunização), do Ministério da Saúde, permitirá imunizar o maior número de paraenses, salvando vidas. “Festejo a ciência, a pesquisa, o Butatan e a parceria com o governo de São Paulo, que nos permite dar um passo significativo, somando a parceria com o Ministério da Saúde, para que, juntos, possamos defender a vida dos paraenses e dos brasileiros”, afirmou.

Prefeituras destacam cumprimento de vacinação

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém, (Sesma) informou que está usando de maneira programada as doses das vacinas contra o coronavírus. “Essa programação vem possibilitando ao município de Belém o avanço da campanha na capital. Atualmente, desde a última segunda-feira, 27 de setembro, a prefeitura coloca em prática um grande mutirão, que começou com a aplicação da dose de reforço para idosos e inclui diversos outros grupos, como os adolescentes e pessoas que precisam completar o ciclo de imunização com a segunda dose”, diz o texto. Ainda de acordo com a Sesma, isso foi feito justamente por conta do estoque, sendo a programação do mutirão a maior aplicação de doses já feita em toda a campanha. E que o mutirão se estende até o dia 9 de outubro.

“A Sesma informa ainda, que já fez contato com os hospitais para iniciar na próxima semana a vacinação da terceira dose dos trabalhadores da saúde que receberam a segunda dose até março. Além disso, o calendário da semana seguinte, após as festividades do Círio, já está sendo preparado. O primeiro grupo dessa próxima agenda será o grupo dos imunossuprimidos, além de uma grande repescagem para aqueles que, por algum motivo, perderam a primeira convocação, e pessoas que estão agendadas para a segunda dose. Em seguida, a Sesma chamará para vacinar com a dose de reforço as pessoas com 60 anos ou mais”, diz a secretaria sobre a programação de vacinação.

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informou que o município já está com toda a sua população com idade acima de 12 anos vacinada com a primeira dose do imunizante contra a covid-19. “E segue vacinando de acordo com o cronograma para a segunda e terceira dose, bem como os remanescentes. Vale ressaltar o compromisso da gestão municipal que, desde o início, tornou o município referência não apenas no Estado, mas em todo o Brasil, na aplicação da vacina anticovid”, afirma a Sesau em nota. As demais prefeituras mencionadas não responderam aos pedidos de nota.