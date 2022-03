Prefeitura inicia pagamento do auxílio a 873 famílias de Outeiro

A partir desta quarta-feira (16) e durante os próximos seis meses, barraqueiros e seus auxiliares, além dos ambulantes do Distrito de Outeiro receberão o benefício do auxílio emergencial e temporário nos valores de R$ 500 e R$ 300, a serem disponibilizados pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e da Secretaria Municipal de Economia (Secon).

Ao todo, 873 famílias terão direito ao auxílio emergencial. De acordo com a Prefeitura, durante o pagamento serão investidos R$ 1,7 milhão dentro do chamado programa Abraça Outeiro. O esquema de pagamento do auxílio emergencial será diário, iniciando com os nascidos no péríodo de janeiro a março, e assim segue até o próximo dia 18, garantindo o benefício no mês corrente. As famílias poderão receber no Banco do Estado do Pará (Banpará) com a apresentação do CPF.

A entrega simbólica ocorreu na tarde desta terça-feira (15) no prédio do Solar da Beira, na área do Mercado Ver-o-Peso, e contou a presença do prefeito Edmilson Rodrigues e de dezenas de comerciantes e trabalhadores informais da ilha de Caratateua, que sofrem os impactos socioeconômicos ocasionados pelo abalo na estrutura da ponte Enéas Martins, ocorrido no dia 17 de janeiro de 2022. Ao final dos seis meses, o benefício será reavaliado, podendo ser prorrogrado por mais dois meses. A decisão dependerá do tempo de conclusão das obras da ponte interditada.

Estiveram presentes no evento parte do secretariado da administração municipal, dentre eles os titulares da Funpapa e da Secon, respectivamente Alfredo Costa e Apolônio Brasileiro, mas também o vice-prefeito Edilson Moura, além de alguns vereadores. Há 26 anos atuando como ambulante no Distrito do Outeiro, Maria do Socorro dos Santos, 63, ressente-se da falta da atividade desde janeiro e avalia que o auxílio vai amenizar um problema que se repete. “Agradeço a todos por estender a ‘mão’ pra nossa situação crítica no Outeiro, pois não é primeira vez que acontecesse esse acidente na ponte”, disse.

A artesã Selma Rocha, 48, foi outra beneficiada. “Com a queda da ponte nós não ficamos sem trabalhar, ficamos fazendo feira em frente da minha casa. Esse benefício vai nos ajudar muito e fomos colocadas no programa, pois estávamos precisando também”, assegurou a artesã.

Logo após o sinistro que a Prefeitura de Belém encaminhou o Projeto de Lei n°. 001/2022 à Câmara Municipal e foi aprovado por unanimidade. O PL trata do auxílio emergencial e temporário aos permissionários de barracas de praia e trabalhadores ambulantes informais que desenvolvem atividades na ilha de Caratateua. O projeto garante o auxílio de R$ 500 para permissionários de atividades nas barracas da praia e de R$ 300 para os auxiliares e ambulantes.