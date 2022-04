Prefeitura de Tucumã dispensa obrigatoriedade do uso de máscaras

A Prefeitura de Tucumã, no sudeste paraense, divulgou um decreto municipal que dispensa a obrigatoriedade do uso de máscara na cidade a partir desta terça-feira (12).

De acordo com o documento, a decisão foi tomada a partir da redução do número de mortes e casos de covid-19, assim como a diminuição da ocupação da taxa de leitos hospitalares e o avanço da vacinação contra a doença.

No Brasil, a única capital onde o uso ainda é obrigatório é Belém. Nas demais cidades do país, o uso é recomendado apenas para pessoas que estejam com sintomas gripais ou que façam parte de algum grupo de risco. Esta semana, na capital paraense, a Defensoria Pública recomendou que a utilização fosse desobrigada, o que irritou o prefeito Edmilson Rodrigues (PSol).