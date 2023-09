Prefeitura de Santarém instaura sindicância para apurar causas de incêndio em hospital municipal

A Prefeitura de Santarém instaurou uma sindicância para apurar as causas e eventuais responsabilidades do incêndio ocorrido no último dia 12 de setembro, nas dependências do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 30 dias, que pode ser prorrogado por igual período.

Com base na portaria nº 608/2023, uma comissão foi composta para conduzir o procedimento. Fazem parte dela os servidores públicos Efraim Capiberibe de Queiroz, advogado municipal e presidente; Cledimar Augusto da Silva, engenheiro civil; e Iury Oliveira Cordeiro, engenheiro de segurança do trabalho. A comissão deve apresentar relatório conclusivo, após finalizar os procedimentos relacionados à investigação.

Os membros podem solicitar, a qualquer tempo, suporte técnico e de pessoal, para que as medidas necessárias ao cumprimento da Sindicância possam ser plenamente efetivadas. "É uma medida que se faz necessária pela administração pública para que todo o processo de apuração deste sinistro seja devidamente esclarecido e eventuais medidas possam ser tomadas", explica o prefeito do município, Nélio Aguiar.