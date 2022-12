Prefeitura de Santarém divulga edital de PSS para contratação de professores e pedagogos

A Prefeitura de Santarém realiza a partir desta segunda-feira, 26, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS 002/2022) para contratação temporária de professores e pedagogos para atuação nas escolas da educação básica, geridas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O PSS é de responsabilidade da Semed por meio da Comissão instituída pela Portaria n.º 850/2022.

A etapa de inscrição pode ser feita até as 23h59 do dia 04/01/2023, única e exclusivamente por meio do seguinte link: https://pss2022semed2.santarem.pa.gov.br/, disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Santarém.

As contratações temporárias serão admitidas em conformidade com a Lei Municipal nº 18.513/2012 e o Decreto nº 018/2021, estando o número de vagas definidas no anexo II do presente edital.

