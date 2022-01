Prefeitura de Santarém decreta ‘situação de emergência’ em áreas afetadas por alagamentos

A prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, decretou nesta quarta-feira (19), “situação de emergência” em áreas prejudicadas pelos alagamentos das fortes chuvas que ocorrem no município. O decreto considera a ocorrência de constantes chuvas desde o mês de dezembro de 2021 e que continuam em janeiro sem previsão de cessar nas próximas semanas. Foram registrados em média 97,6mm de chuva, conforme dados coletados nas três estações pluviométricas automáticas ativas, dispostas nos bairros Mapiri Uruará e Jaderlândia.

O documento está de acordo com o decreto do Governo do Estado, de n. 2.119, de 15 de janeiro de 2022, e com o parecer técnico da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e destaca que ficam autorizados: a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sobre a direção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil; a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre; a realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, entre outras medidas.

O Prefeito Nélio Aguiar destacou a necessidade desse decreto. “A força da enxurrada afetou muito o sistema viário de Santarém, principalmente nas ruas, nos bairros, onde não existe sistema de drenagem. Afetou também uma rodovia importante, que dá acesso a Alter do Chão, que dá acesso ao aeroporto e esses eventos foram registrados pelo plantão 24h da Defesa Civil. Todo esse levantamento, registros, fotografias, relatórios… fez com que o governador Helder [Barbalho] incluísse Santarém no decreto Estadual de emergência devido as enxurradas”, disse.

Danos causados pelas chuvas

As chuvas causaram danos humanos e prejuízos materiais a cerca de 2.508 pessoas diretamente afetadas.

Na orla da cidade alguns trechos foram interditados para obras de manutenção por apresentarem "afundamento" na estrutura. Já na rodovia Fernando Guilhon a força da chuva fez o asfalto ceder, no dia 8 de janeiro, e abrir uma cratera no meio da via, que é o único acesso ao aeroporto Maestro Wilson Fonseca que fica a 12 minutos do local do incidente.

Com área comprometida, um desvio foi montado por dentro do Residencial Salvação para o escoamento do trânsito de veículos. A obra do trecho danificado, que já vem sendo desenvolvida, tem prazo de 30 dias para terminar.

Chamados da Defesa Civil

A Defesa Civil informou que recebeu nos primeiros 20 dias deste ano 76 ocorrências. Desse total, 40 foram alagamentos em residências e 14 foram riscos estruturais. Já nas vias públicas foram 11 alagamentos e riscos estruturais, entre as demais ocorrências estão deslizamentos na Comunidade Samauma 1 e alagamentos em Alter do Chão.