Prefeitura de Santarém anuncia os nomes das pessoas que irão receber a Medalha Pe. Felipe Bettendorf

Foi anunciada nesta sexta-feira (17) pelo prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, os nomes das pessoas que serão agraciadas com a Medalha Padre João Felipe Bettendorf, tradicional honraria da cidade, em comemoração aos 361 da cidade. A cerimônia ocorrerá no dia do aniversário da cidade, nesta quarta-feira, 22, às 19h, na Casa de Cultura.

A Medalha Padre João Felipe Bettendorf leva o nome do fundador de Santarém e é entregue anualmente por ocasião do aniversário de Fundação às pessoas que se destacaram em seus campos de atividades no município ou que tenham prestado relevantes serviços.

“Santarém foi construída com ajuda de seus filhos, seus moradores. Por trás de muitas histórias existem conquistas e glórias que contribuíram ou contribuem para o bem e para o desenvolvimento de nossa Pérola e de sua população. São guerreiros e lutadores como estes que serão homenageados”, disse o prefeito Nélio Aguiar.

Confira a lista dos homenageados:

Jean Carlo Pereira Marinho

Pastor Jean Marinho, atualmente preside o “Ministério Cristo é Vida” e o Conselho de Pastores de Santarém. Liderança que coordena relevantes trabalhos de pregação do evangelho e ações sociais em prol da população santarena.

Vallério Almeida Ferreira da Silva

Tenente Coronel Vallério, que atualmente é o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar de Santarém. O Tenente Coronel Vallério tem uma vida dedicada à segurança pública e construiu sua carreira cuidando da nossa Pérola do Tapajós.

Antônio Rocha

Antônio Rocha já foi vereador e deputado estadual por vários mandatos. Divide a política com a carreira de empresário no ramo da navegação, prestando relevantes serviços ao desenvolvimento de nossa cidade.

Luís Carlos de Aguiar Portela

Luís Portela é advogado e defensor público. Já chefiou a Defensoria Pública do estado do Pará e foi presidente do Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais. Tem na esfera jurídica grande contribuição para o nosso município.

Ana Cleide Vasconcelos

Dona Cleide é remanescente de quilombo da comunidade de Arapemã. Tem uma história de vida de luta e de dedicação em prol de sua comunidade, onde se tornou liderança e contribui diariamente para implementação de políticas públicas.

Isabel Cristina Basto da Silva

Cristina é servidora pública há 29 anos. Atualmente, é Chefe do Núcleo de Controle de Atos Oficiais – NCAO, da Prefeitura de Santarém.

Após a solenidade de entrega da Medalha haverá o show 'Canta Santarém' com apresentação de artistas regionais. O evento será transmitido pelos canais oficiais da Prefeitura.