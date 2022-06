Prefeitura de Marituba investiga agressão a criança com Síndrome de Down em escola

A Prefeitura de Marituba está apurando as circunstancias de um caso de agressão a uma criança com Síndrome de Down, de 9 anos, ocorrida em uma escola municipal da cidade, na região metropolitana de Belém. O pai da criança registrou ocorrência policial no dia 27 de maio. No documento, ele aponta como autora da agressão a vice-diretora da unidade de ensino, localizada no bairro Decouville. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) instaurou sindicância disciplinar para apurar a conduta da servidora e tomar as providências cabíveis.

O pai contou que a agressão ocorreu naquele dia 27, por volta de 9h40. Ao buscar a filha, ele contou que a encontrou chorando. Segundo ele, a criança apontava para o braço direito e dizia: “Olha o que a mulher fez”. O pai contou ter visto arranhões no braço da criança. Ele entrou com a filha na escola e a criança apontou, então, a mulher que ela disse tê-la agredido. O pai quis saber o que houve. E, segundo seu relato, registrado no boletim de ocorrência, a vice-diretora contou que a criança teria aplicado um soco em uma professora e, em seguida, corrido para a cozinha. Foi quando a vice-diretora a pegou pelo braço, o que teria causado o machucado.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado por meio da seccional urbana do município de Marituba. “A vítima foi encaminhada para a realização de perícias e escuta especializada. Diligências estão sendo feitas para ouvir testemunhas a fim de elucidar o caso”, diz a nota.