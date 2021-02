Prefeitura de Maracanã monta barreira sanitária de acesso a Algodoal

A partir da madrugada desta sexta-feira (12) a Prefeitura de Maracanã dará início ao funcionamento das barreiras sanitárias para acesso à ilha de Maiandeua durante o período de carnaval. As estruturas serão montadas nos trapiches de Marudá e 40 do Mocoóca, locais de onde partem os barcos que fazem a travessia para as praias de Algodoal e Fortalezinha.

Poderão atravessar somente os turistas que comprovarem reservas em meios de hospedagem e todos passarão por uma triagem para verificar a temperatura. Se tiver qualquer sintoma de síndrome respiratória a pessoa será impedida de atravessar. O uso de máscaras é obrigatório.

A Polícia Militar dará apoio na ação, inclusive na revista das bagagens dos viajantes. É que a entrada de bebidas alcoólicas por turistas estará proibida durante a temporada. Caso alguém tenha algum tipo de bebida alcoólica na bolsa ou sacola terá de descartar a garrafa ou abrir mão de atravessar.

As barreiras sanitárias irão funcionar até o dia 17 de fevereiro e o horário de saída das embarcações não será alterado por causa da fiscalização. Quem for atravessar por Marudá deverá passar também pelas barreiras sanitárias montadas pela prefeitura de Marapanim.

Entre as medidas sanitárias, está o cancelamento do carnaval em Maracanã

Todas as medidas de biossegurança e sanitárias para conter a propagação do coronavírus em Maracanã estão no decreto n°18/2020, publicado no Diário Oficial do Município, no último dia 29 de janeiro. Entre os principais pontos da normatização estão o cancelamento do carnaval na cidade, o fechamento de casas noturnas e a proibição de realização de festas e blocos. Também está proibido o uso de aparelhagens sonoras de pequeno, médio e grande porte.

Os bares e depósitos de bebidas tem permissão para funcionar somente no serviço delivery, de 7 às 22 horas. Restaurantes e lanchonetes podem funcionar com a capacidade reduzida a 50% e delivery. O horário de funcionamento também é de 7 às 22 horas. Não está permitida a circulação de vendedores ambulantes nas praias, principalmente os que utilizam carrinhos para vender bebidas alcoólicas.

Os postos de saúde irão funcionar em escala especial durante todo o período de carnaval. Maracanã registra, até o momento, 387 casos confirmados de covid-19 e 24 mortes em decorrência da doença. A prefeitura aguarda a terceira remessa de vacinas para dar início à fase 2 do Plano de Vacinação. Na primeira fase, 225 profissionais de saúde foram imunizados na cidade.