Prefeitura de Bragança retoma obras de 10 escolas e anuncia nova unidade em tempo integral

A Prefeitura de Bragança anunciou a retomada das obras de 10 escolas da rede municipal de ensino. A iniciativa é resultado de um acordo firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que permitiu a repactuação de 11 projetos escolares.

As unidades contempladas são as escolas Monte Castelo, Raimundo Ferreira, Pedro Faustino, Cícero Tobias, Bentos, Mocambo, Antônio Carlos da Costa, KM 14, Vicente Antônio e Américo Ramos Lobão. Esta última já está com obras em andamento e deve ser entregue em breve à população.

Além da retomada das construções, a gestão municipal também anunciou a implantação de uma nova escola em tempo integral, com 13 salas de aula. A unidade será construída em uma região com alta demanda por vagas e vai oferecer maior tempo de permanência dos alunos na escola, ampliando as oportunidades de aprendizado.

O termo de compromisso foi assinado em Brasília, com a presença do prefeito Dr. Mário Júnior, do secretário municipal de Educação, professor Alcides Rufino, e de representantes do FNDE. Segundo a prefeitura, o ato representa um marco na reestruturação da rede pública de ensino no município.

“A retomada dessas obras é um divisor de águas para a educação de Bragança”, destacou o prefeito. “Mais do que prédios, estamos garantindo um ambiente digno, seguro e adequado para o desenvolvimento dos nossos estudantes e para o trabalho dos nossos educadores”.

Com a reativação das construções, a gestão espera fortalecer a infraestrutura escolar e promover melhorias efetivas no processo de ensino-aprendizagem na rede municipal.