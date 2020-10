Prefeito Nélio Aguiar, diagnosticado com covid-19, será transferido para São Paulo

De acordo com a nota divulgada pela Prefeitura de Santarém, o prefeito Nélio Aguiar, diagnosticado com covid-19, está com 20% do pulmão comprometido e será transferido para continuar o tratamento em São Paulo ainda hoje.

O candidato à reeleição que estava internado em um hospital particular desde a última sexta-feira (23), quando sentiu falta de ar, foi transferido para o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) na noite desta segunda-feira (26) ao apresentar baixa oxigenação. Está fazendo oxigenoterapia desde então, mas se mantém lúcido e orientado.

Nélio, que é diabético, que também apresenta tosse seca e dor torácica, cancelou toda a sua agenda presencial após apresentar os primeiros sintomas característicos da covid-19.