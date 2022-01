Pré-matrículas na rede estadual do Pará seguem até dia 31; saiba como se matricular

Quase 50 mil estudantes já efetivaram a pré-matrícula na rede estadual pública de ensino, segundo balanço parcial divulgado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) na quarta-feira (5). Os novos alunos vão iniciar o ano letivo de 2022 no próximo dia 8 de março. O estado oferece 160 mil vagas. A Secretaria está registrando uma média diária de pré-matrículas superior a 5 mil.

As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro pelo site www.seduc.pa.gov.br ou pela Central de Atendimento (0800.280.0078), de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, disse que as escolas estaduais já estão prontas para oferecer ensino de qualidade a todos os estudantes. “Estamos há três anos com investimentos expressivos na área pedagógica e trabalhando diariamente pela melhoria do processo educacional. Tudo isso evidencia o compromisso do Governo do Pará com a educação que, desde janeiro de 2019, já entregou 85 escolas novas ou reconstruídas”, afirmou.

Waldecir Júnior, 10 anos, é um dos novos alunos da rede pública estadual. A facilidade do processo de pré-matrícula pela internet foi ressaltada pela mãe do menino, a autônoma Elizângela Lobato. "O Júnior vai fazer o 6º ano na rede pública porque o dinheiro tá curto, e sabemos que existem escolas de qualidade ofertadas gratuitamente. É muito importante que nós, pais e responsáveis, possamos ter a tranquilidade quanto ao direito à educação", acrescentou Elizângela.

Encerrada a pré-matrícula, a Seduc iniciará o período de confirmação das matrículas. Nessa etapa serão necessários os seguintes documentos: original e cópia da certidão de nascimento, certidão do registro civil ou RG; original e cópia do CPF e do comprovante de residência atual; duas fotos 3x4 recentes; carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos); comprovante de imunização contra a covid-19 (para quem tiver acima dos 12 anos); inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) – somente a cópia da frente (folha resumo), e ressalva ou histórico escolar originais.

Cronograma

- 27/12/2020 a 31/01/2022: Pré-matrícula para novos alunos.

- 1º/02 a 18/02/2022: Período de confirmação das novas matrículas.

- 1º a 4/02/2022: Confirmação de novos alunos com deficiência.

- 7 a 11/02/2022: Confirmação de matrícula para novos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; das turmas multisseriadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental I; da 1ª a 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental, Saberes da Terra – Fundamental; Some Fundamental, Educação Infantil Indígena - Pré-Escola; Educação Indígena Ensino Fundamental I e II, e 1ª a 4ª etapa da EJA Fundamental Indígena, e Ensino Médio Regular.

- 14/02 a 18/02/2022: Confirmação de matrícula para alunos novos do Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série); 1ª e 2ª etapas da EJA Médio, Sistema Educacional Interativo (SEI); Sistema Modular de Ensino (Some) Médio; Ensino Médio EJA Campo e Educação Indígena Ensino Médio.

A partir do dia 21/02/2022 até o dia 07/03/2022: Matrícula de novos alunos sem pré-matrícula, na própria escola, considerando o saldo de vagas remanescentes de cada espaço de aprendizagem.

A renovação de matrícula dos estudantes que vão permanecer na rede estadual de ensino ocorrerá de forma automática, após o resultado avaliativo final.