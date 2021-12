Pré-matrícula para novos alunos da rede pública estadual começa na segunda-feira (27)

Começa, na próxima segunda-feira (27), a pré-matrícula na rede pública de ensino para novos estudantes das escolas estaduais. As inscrições seguem até 31 de janeiro de 2022. A expectativa da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) é ofertar, para o próximo ano letivo, de 100 a 160 mil novas vagas em todo o Pará. As pré-matrículas poderão ser feitas pelo site da Seduc ou pela Central de Atendimento (0800.280.0078), de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h.

"Vale ressaltar que, logo após o encerramento desta etapa, a Seduc vai iniciar o período para que os novos alunos confirmem suas inscrições", informa a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga.

Para a confirmação das matrículas são necessários os seguintes documentos: original e cópia da certidão de nascimento, certidão do registro civil ou RG; original e cópia do CPF e do comprovante de residência atual; duas fotos 3x4 recentes; carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos); comprovante de imunização contra a Covid-19 (para quem tiver acima dos 12 anos); inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) – somente a cópia da frente (folha resumo) e a ressalva ou histórico escolar originais.

A secretária adjunta de Ensino, Regina Pantoja, enfatiza que alunos, pais ou responsáveis fiquem atentos aos prazos estabelecidos. "O cumprimento desse período se faz necessário, porque a Seduc precisa organizar todo o conteúdo pedagógico para receber os novos alunos no próximo ano letivo. Portanto, os interessados em cursar uma das modalidades de ensino da rede pública estadual, entre os dias 27 de dezembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022, podem garantir sua vaga conosco", explica.

Confira o cronograma de matrículas na rede estadual de ensino:

- 27/12/2020 a 31/01/2022: Pré-matrícula para novos alunos.

- 1º/02 a 18/02/2022: Período de confirmação das novas matrículas.

- 1º a 04/02/2022: Confirmação de novos alunos com deficiência.

- 07 a 11/02/2022: Confirmação de matrícula para novos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; das turmas multisseriadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental I; da 1ª a 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental, Saberes da Terra - Fundamental, Some Fundamental, Educação Infantil Indígena - Pré-Escola, Educação Indígena Ensino Fundamental I e II, e 1ª a 4ª etapa da EJA Fundamental Indígena, Ensino Médio Regular.

- 14/02 a 18/02/2022: Confirmação de matrícula para alunos novos do Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série); 1ª e 2ª etapas da EJA Médio, Sistema Educacional Interativo (SEI), Sistema Modular de Ensino (Some) Médio, Ensino Médio EJA Campo, Educação Indígena Ensino Médio.

- 21/02 até 07/03/2022: Matrícula de novos alunos sem pré-matrícula, na própria escola, considerando o saldo de vagas remanescentes de cada espaço de aprendizagem.

A renovação de matrícula dos estudantes que vão permanecer na rede estadual de ensino ocorrerá de forma automática, após o resultado avaliativo final.