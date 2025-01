Prazo para bolsas de pesquisa do Instituto Tecnológico Vale termina sexta-feira

Pesquisadores de todo o Brasil têm até esta sexta-feira, 10 de janeiro, para se inscrever no processo seletivo de bolsas de pesquisa do Instituto Tecnológico Vale. São oferecidas 172 bolsas em áreas como Biodiversidade, Ciência de Dados, Genômica Ambiental, Geologia, Recursos Hídricos, Socioeconomia, Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental.

As bolsas, que variam de R$ 3.300,00 a R$ 9.320,00 mensais, abrangem modalidades como Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado e Treinamento Técnico. Para participar, é necessário atender aos critérios descritos no edital, como estar matriculado em programas de pós-graduação (para algumas modalidades) e ter experiência comprovada na área de interesse.

Os selecionados, que podem atuar presencialmente em Belém ou de forma remota, serão divulgados em 12 de fevereiro, com início das bolsas a partir de 1º de março. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), responsável por conduzir o processo seletivo. O edital está disponível nos portais do ITV (itv.org) e da Fadesp (portalfadesp.org.br).

Sobre o Instituto Tecnológico Vale

Fundado há 14 anos e mantido pela Vale, o ITV DS é um centro de pesquisa multidisciplinar sem fins lucrativos, focado em soluções sustentáveis para a Amazônia e outras regiões. Com sede em Belém do Pará, já investiu cerca de R$ 600 milhões em pesquisa, gerando mais de 1.150 publicações científicas. Atualmente, conta com 41 pesquisadores e 169 bolsistas, promovendo estudos nas áreas de biodiversidade, serviços ambientais, mudanças climáticas e recuperação de áreas degradadas, entre outros.

Serviço:

Período de inscrição: até 17h do dia 10 de janeiro de 2025

Resultado: 12 de fevereiro de 2025

Início das Bolsas: 1 de março de 2025

Inscrições: devem ser feitas no portal da Fadesp (www.portalfadesp.org.br). Não haverá cobrança de taxa.

Mais informações: Consulte o edital completo nos sites do ITV (www.itv.org) e da Fadesp (www.portalfadesp.org.br).