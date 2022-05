Praias santarenas passam por novos testes de balneabilidade

Praias santarenas, localizadas à margem direita do Rio Tapajós, começaram a passar pela segunda coleta de 2022 de amostra da água para testes de balneabilidade. A praia do Maracanã já teve amostra coletada, agora o processo de análise se estenderá para Ponta do Muretá, Ponta de Pedras, Pajuçara e Alter do Chão; encerrando o trabalho de coletas neste sábado (28).

O estudo tem como objetivo identificar as condições de balneabilidade das principais praias, garantindo a utilização segura desses ambientes, conforme estabelece a Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). Nas análises, são considerados os parâmetros que verificam a presença ou não de fatores microbiológicos indicadores de qualidade da água.

Pontos de coletas

O primeiro ponto de coleta foi realizado na praia do Maracanã no último sábado (21). Durante esta semana as amostras seguem sendo colhidas para análise nas praias de Ponta do Muretá, Ponta de Pedras, Pajuçara, Alter do Chão - onde são realizadas coletas no rio Tapajós (canal principal), praia do Cajueiro, orla (escadaria e parte final); praia do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e praia da Ilha do Amor.

O último monitoramento das águas foi feito em janeiro deste ano, atestando que todas as praias de Santarém apresentam condições de qualidade na categoria próprias/excelentes para banho.

De acordo com o titular da Semma, João Paiva, os estudos são feitos para garantir as condições de banho. “Para garantir a lisura desse processo, nós fazemos a coleta e depois a repetimos nos mesmos pontos por até quatro vezes com intervalos de 24 horas. Após a coleta, será determinado o laudo com a qualidade das águas. Estamos fazendo esse monitoramento e assim que obtivermos o resultado informaremos à população”, enfatizou.