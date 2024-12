Praia do Maçarico, em Salinas, ganha passarela urbana para mais lazer, renda e qualidade de vida

Como obra do Governo do Estado, a primeira passarela urbana de acesso à Praia do Maçarico, no município de Salinópolis, no nordeste do Pará, foi entregue no domingo (29). A inauguração dessa estrutura reuniu o governador Helder Barbalho e outras autoridades, além de moradores e frequentadores da área. O investimento estadual garante mais uma opção de esporte e lazer à população local, além de gerar empregos e renda com a movimentação do turismo em um dos espaços mais visitados do estado.

Obra entregue no final de semana integra um conjunto de passarelas urbanas na Praia do Maçarico, em Salinópolis (Foto: Roni Moreira / Ag. Pará)

Além de urbanização, o espaço recebeu paisagismo, acessibilidade, cinco quiosques, bancos de concreto e madeira, chuveiros, bicicletários, sistema inteligente com luminárias de LED e energia solar, ciclofaixa e uma área de contemplação para a praia.

"O município de Salinópolis é a pujança da vocação turística do nosso Estado. Um local de turismo de praias oceânicas, o que traz a responsabilidade de, cada vez mais, investir em equipamentos públicos que possam fazer com que a cidade tenha atrativos além da beleza natural. Isso fortalece a geração de emprego e renda. Estamos entregando a primeira etapa de um conjunto de passarelas que estão permitindo com que aqueles que visitam e moram em Salinas possam usufruir da Praia do Maçarico, uma das lindas do Brasil e que, até então, era pouco ocupada ou inabilitada pela falta de acesso. Aqui tem quiosques, artesanato sendo vendido, fortalecendo a cultura e o comércio local", afirmou o governador Helder Barbalho.



A obra foi executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e moderniza e facilita o acesso à praia, por oferecer uma infraestrutura de conforto, segurança e sustentabilidade em 360 metros de extensão. Nirlene dos Santos nasceu em Salinópolis e integra o grupo de 200 trabalhadores que atuam na obra das passarelas urbanas na Praia do Maçarico. "Essa é mais uma oportunidade para o turismo da nossa cidade crescer ainda mais. Gostei dos quiosques, que estão no caminho de quem vai para a praia, para os veranistas. Fico muito orgulhosa de falar que ajudei nessa construção, pois sou daqui, nascida em Salinópolis. A obra está muito linda!", disse Nirlene. Ela mora no município há 35 anos.

Para o adestrador Wergson Junior, natural do estado do Mato Grosso, que conhece Salinópolis pela primeira vez, a construção da passarela urbana atentou para o quesito da sustentabilidae. "As pessoas aqui de Salinas estavam falando muito dessa bem dessa obra e vim conhecer. Ficou nota 10! A maneira como foi feita, preservando o meio ambiente, as cores usadas, uma estrutura que, com certeza, vai trazer muitos turistas aqui para a região. Salinas segue sendo uma ótima opção turística, também, para quem é de fora", destacou.

Estrutura

A passarela conta com 24 banheiros distribuídos pelo espaço entre masculinos, femininos, familiares e adaptados para Pessoas com Deficiência (PcD). Para garantir a preservação do meio ambiente e da saúde pública, também foi construída uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Essa foi a primeira passarela urbana construída na Praia do Maçarico, em Salinópolis, em um investimento do Estado de cerca de R$ 20 milhões. "Essa é mais uma entrega importante do Governo do Pará ao município de Salinópolis e toda a região nordeste paraense. A construção da passarela urbana vai garantir o fomento ao turismo, resgatando esse espaço com urbanização, paisagismo, equipamentos para práticas esportivas, passeio e conforto para os moradores e visitantes da cidade", afirmou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Cidadão Salinopolitano

Durante a solenidade de entrega da passarela urbana, o governador Helder Barbalho foi homenageado pela Câmara Municipal de Salinópolis com o título de Cidadão Salinopolitano pelos relevantes serviços prestados ao município do nordeste paraense, desde que assumiu o comando do Poder Executivo Estadual.

O prefeito do município, Kaká Sena, exaltou a obra, a qual classificou como magnífica. Ele destacou a parceria e o trabalho do Governo do Estado na localidade e o quanto os investimentos na cidade turística têm melhorado a qualidade de vida dos moradores e dos turistas.

“Graças a Deus temos um governador diferenciado de tudo que já passamos, nesses meus 38 anos de vida, eu ainda não tinha visto um governador trabalhar tanto como o senhor e fazer Salinas desenvolver como está sendo desenvolvida. E eu posso dizer a vocês que esta vai ser uma das maiores obras quando ela atingir os seus 100%”, destacou o prefeito.

Governador Helder Barbalho, outras autoridades e moradores de Salinópolis e região, durante a entrega da passarela urbana na Praia do Maçarico (Foto: Marcelo Lelis / Ag. Pará)

Segurança

As obras no município de Salinopolis, executadas pelo governo estadual, levaram à PA-444, na entrada da praia do Atalaia, ainda mais segurança com a implementação de um totem de segurança para maior ângulo e cobertura visual, o que garante maior agilidade no atendimento das ocorrências policiais de urgência e emergência. Esse equipamento facilita o repasse de informações estratégicas entre as forças de segurança, e realiza o monitoramento, por meio de uma câmera de 360º das áreas próximas. O Estado já instalou mais de 50 equipamentos no território paraense.

Usina da Paz

O complexo multifuncional está com 70% dos serviços concluídos. A UsiPaz do município de Salinópolis oferecerá mais de 70 serviços essenciais gratuitos em áreas essenciais, como saúde, educação, assistência social, cultura e esporte.