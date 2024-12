Praia da Costa, em Bagre, será palco de festa de Ano Novo; confira

A cidade de Bagre, localizada no arquipélago do Marajó, terá uma virada de ano cheia de atrações para o Réveillon 2025, na Praia da Costa, um dos pontos turísticos da região. O evento, organizado pela Prefeitura de Bagre com o patrocínio do Banpará, terá uma programação com diversas atrações musicais para celebrar a chegada do Ano Novo.

De acordo com o prefeito Clebinho (PSD), o Réveillon é mais do que uma festa. “Este é um momento de confraternizar e proporcionar aos nossos munícipes e turistas lazer e muita cultura. Queremos que todos se sintam acolhidos e celebrem a chegada de 2025 com muita alegria”, destacou o gestor municipal.

A festa começará às 22h e contará com apresentações de artistas e bandas como:

• FB Mania

• Banda Invencíveis

• Banda D’ Lá Ilha

• Banda + Love

• Leo Safuan

Além das atrações musicais, o evento promete apresentar as delícias da culinária regional e uma celebração na Praia da Costa, que oferece uma experiência de beleza natural e diversão no coração do Marajó.

Serviço:

• O quê: Réveillon 2025

• Quando: 31 de dezembro, a partir das 22h

• Onde: Praia da Costa, Bagre (Marajó)

• Realização: Prefeitura de Bagre

• Patrocínio: Banpara