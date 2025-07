Porthell Metal Fest celebra 20ª edição com bandas nacionais e destaque cultural da Amazônia

A cidade de Portel será novamente palco de um dos mais importantes festivais de rock da Amazônia na noite deste sábado (12/07). O Porthell Metal Fest chega a 20ª edição, na Arena Praia do Tucano, a partir das 20h, com bandas de diversas partes do Brasil, com destaque para a renomada Plastique Noir, ícone do rock alternativo de Fortaleza, e Facada, também do Ceará, reconhecida no cenário grindcore. A banda Amazing, do Distrito Federal, completa o line-up principal da noite.

Criado em 2005, o Porthell nasceu com a proposta ousada de levar o Heavy Metal ao coração do Marajó. Desde então, o evento cresceu em visibilidade e importância, consolidando-se como um dos principais festivais de rock da Região Norte. Neste ano, o festival integra a programação de Verão de Portel 2025, que tem a organização da prefeitura municipal por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secelt).

Porthell (Divulgação / Victor Peixe) (Divulgação / Victor Peixe) (Divulgação / Victor Peixe) (Divulgação / Victor Peixe) (Divulgação / Victor Peixe) (Divulgação / Victor Peixe) (Divulgação / Victor Peixe) (Divulgação / Victor Peixe) (Divulgação / Victor Peixe) (Divulgação / Victor Peixe)

Com uma estética única, o Porthell une o peso do metal com elementos simbólicos da cultura amazônica, como a lenda da Cobra Grande, criando um ambiente místico e visceral que atrai os fãs. A fusão fortalece a identidade do evento e destaca a riqueza cultural da região.

Para Idinor Ferreira, secretário de Cultura de Portel, o festival “é a maior referência do rock na Amazônia e mostra ao mundo a importância e diversidade musical da região”. Já o organizador do evento, Marlison Alexandre, reforça que “o Porthell é responsável por uma visibilidade muito grande da cidade no mundo, colocando Portel no mapa da cena alternativa nacional”. Na visão dos organizadores, Porthell é mais que um festival, é um manifesto sonoro e cultural que ecoa das margens do rio Pará para os quatro cantos do Brasil.

SERVIÇO: 19º PORTHELL METAL FEST

Data: 12/07/2025

Horário: 20h

Local: Arena Tucano