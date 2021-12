População e visitantes em Salinas dispõem de urgência e emergência no Regional

Na última sexta-feira de 2021, os moradores e vistantes do Município de Salinas, no Nordeste do Pará, passaram a contar com os serviços de urgência e emergência do Hospital Regional Dr. Olympio Cardoso da Silveira, que está em obras mas reabriu o setor para o atendimento à população. A unidade hospitalar funciona de portas abertas 24 horas, neste final de semana.

Esse setor foi revitalizado, como etapa da reforma do hospital. Dessa forma, o novo espaço conta com uma recepção, uma sala vermelha com três leitos, uma sala de triagem onde é feita a classificação de risco, um consultório médico, uma sala de imobilização, uma sala de curativo, uma sala de inalação, uma sala de aplicação de injetáveis, uma sala de observação adulto e uma sala de observação pediátrica.

Em Salinas, Hospital Regional coloca Urgência e Emergência em funcionamento (Foto: Divulgação)

Como parte da reforma do hospital, estão em andamento as obras de reconstrução das alas de internação, bloco cirúrgico, lavanderia, refeitório e banheiros.

Funcionamento

Para a diretora do HRS, Luana Noronha, a obra de reforma é fundamental para o HRT, que completará 30 anos em 2022. "A reforma está sendo feita em etapas porque os atendimentos não foram suspensos. Já foi entregue uma parte da ala de internação e agora concluímos a obra do setor de Urgência e Emergência", explicou.

O Hospital Regional é gerenciado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e dispõe de sete leitos de observação, sete leitos clínicos pediátricos, 12 leitos clínicos e 14 cirúrgicos. Será ampliada a quantidade de leitos em todas as alas.

Modernização

"Com diversos empreendimentos hoteleiros e o novo aeroporto, a cidade está se estabelecendo como um dos principais polos turísticos e, por isso, precisa contar com um hospital regional que ofereça um bom atendimento de urgência e emergência tanto para a população dos 16 municípios da região do Caetés local, como para os visitantes", enfatiza o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

Em cada plantão deste fim de semana, o HRS contará com dois médicos clínicos, um cirurgião geral, um obstetra, um pediatra, um anestesista e equipe de enfermagem. Além de Urgência e Emergência, o Hospital oferece atendimento ambulatorial e hospitalar nas áreas de Clínica Médica, Pediatria, Obstetrícia e Cirurgia Geral. O hospital, na rua João Pessoa, 888, atende demanda espontânea - o paciente não precisa de encaminhamento para ser atendido. O telefone de contato do hospital é (91) 3423-1834.