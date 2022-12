População de Nova Timboteua recebe a PA-380 reconstruída e pavimentada

​​Uma das principais vias de integração da região do Caeté, a PA-380 foi entregue nesta quarta-feira (28) totalmente reconstruída e pavimentada. As obras beneficiaram um trecho de 20 quilômetros da rodovia em Nova Timboteua, no nordeste paraense, entre a BR-316 (à altura do distrito de Quatro Bocas), onde vivem cerca de 300 famílias, e a PA-324.

Foram executados serviços de drenagem de águas pluviais, ​​terraplanagem, pavimentação e sinalização de trânsito horizontal e vertical. Os serviços foram executados pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran). De acordo com o órgão, as obras na rodovia fazem parte de um projeto de transformação na malha rodoviária do Pará, que resultou, ao final de quatro anos, em 1.500 quilômetros pavimentados ou reconstruídas, um investimento de R$ 1.5 bilhão dos quais R$ 96 milhões somente na região do Caeté.

Os serviços foram executados pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran). (Paulo Cezar/ Ag. Pará)

A entrega da nova PA-380 é fundamental para a região de integração do Rio Caeté, garantindo não só mobilidade para a população, mas agor​​a um melhor fluxo para os agricultores que utilizam a estrada para fazer o escoamento da produção agrícola para a capital paraense.

“Essa estrada tem um significado muito importante, porque encurta caminhos. Ela integra cidades, facilita o acesso a regiões. Hoje, a partir dessa estrada, quem sair, por exemplo, de Bonito, não vai precisar mais ir lá em Santa Maria do Pará para poder chegar em Nova Timboteua, em Pirabas ou em Salinas. Da mesma forma, quem vem lá de Igarapé-Açu passando por Nova Timboteua para chegar em Capanema, para chegar na BR-316”, exemplificou o governador Helder Barbalho.

Para o secretário de Estado de Transportes, Adler Silveira, a nova PA-380 vai facilitar a vida dos moradores. “São obras que facilitam a vida da população, trazendo desenvolvimento econômico, beneficiando quem produz, reduzindo frete, beneficiando a população para ir à escola, posto de saúde, é a transformação das vida das pessoas”, pontuou.

Edson Bezerra, produtor de farinha de tapioca, destaca que a rodovia garante agilidade no escoamento da produção de sua fábrica, que hoje emprega 12 pessoas de forma direta e gera um faturamento de quase R$ 200 mil por mês. “Tudo que é produzido aqui tem como destino as cidades de Belém, Capanema e Bragança, e ainda outras localidades do entorno de Nova Timboteua, então a estrada asfaltada melhorou muito o nosso negócio”, diz o produtor.

Além de incentivar a verticalização da produção de farinha, o asfalto na PA-380 também beneficia quem trabalha na agricultura familiar. É o caso do agricultor Pedro Oliveira, que comemora o 'fim do lamaçal'. “Era uma dificuldade para quem trabalha na lavoura romper essa estrada, que era só lama e buraco, ficou muito bom agora”, disse.