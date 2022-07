Ponte de Outeiro: tráfego de veículos leves aumenta expectativa para comerciantes na ilha

Banhistas, população local e, sobretudo, os comerciantes aguaram ansiosamente pela liberação parcial da Ponte Enéas Martins, principal ligação entre Belém e a Ilha do Outeiro, que, pela primeira vez depois da sua interdição no início deste ano, voltou a permtir o fluxo de veículos leves e vans a partir deste sábado (09). Com as férias escolares, a presença de visitantes no distrito é maior em julho se comparado aos demais meses do ano, principalmente pelo fato da região possuir as praias menos distantes da capital.

O motorista Rai Lopes, 52 anos, aguarda mais de duas horas em uma fila de veículos, na rua Dois de Dezembro, também conhecida como Sétima Rua, no distrito de Icoaraci, para acessar uma das balsas que fazem a travessia no rio Maguari com destino a Outeiro. Ele trabalha na ilha, porém reside em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), portanto precisa fazer o traslado todos os dias. Para ele, a mudança reduzirá o tempo gasto no trajeto alternativo.

“Trabalho em Outeiro mas moro em Ananindeua, vou e volto todos os dias, com essa liberação parcial da ponte para carros a minha expectativa é de melhorar o fluxo de veículos na ilha. Quem mais sofreu com esse problema da ponte foram os comerciantes sem dúvidas, então devem chegar mais clientes também para curtir as praias e consumir. Eu sou comerciante e sei muito bem o quanto essa liberação será importante”, disse o motorista.

Há mais de dez anos trabalhando no comércio local, Rose Ane, 47 anos, diz que o primeiro final de semana em Outeiro foi irreconhecível. Ela expôs em frente à sua loja os artigos mais vendidos na praia durante o Verão Amazônico, como biquínis, roupas de banho, boias e óculos de sol, à espera da clientela que não compareceu da forma que era esperado pela empresária. A vendedora trabalha na avenida Franklin de Menezes, principal via que dá acesso à Praia Grande, a mais procurada pelos veranistas.

Comerciante Rose Ane (Igor Mota / O Liberal)

Ela acredita que o acesso de carros particulares e transporte alternativo podem devolver a esperança aos comerciantes. “Esperamos que o movimento possa melhorar neste domingo. Antigamente, era possível transitar pelas ruas, pois de manhã cedo já haviam muitas pessoas caminhando em direção à praia. Nós que trabalhamos e moramos na ilha sentimos muito com esse problema da ponte, porém com a entrada de carros as coisas devem melhorar um pouco”, prevê Rose.

Ivone Ferreira, 40 anos, é moradora da ilha e trabalha há dez anos em um restaurante (Igor Mota / O Liberal)

Ivone Ferreira, 40 anos, é moradora da ilha e trabalha há dez anos em um restaurante na Praia Grande. Ela também afirma estar ansiosa para a chegada da clientela neste domingo. Diferente do que foi no primeiro final de semana, o estabelecimento deve aumentar a lista de opções do cardápio e o estoque de bebidas. “A nossa expectativa é que possa melhorar o movimento, com certeza mais gente virá para cá com essa liberação”, comentou.

Reforma da Ponte Enéas Martins

Na última quinta-feira (7), foi realizado um trabalho de cabeamento para viabilizar o tráfego de veículos leves. Cerca de 106 cabos foram colocados na estrutura. Não será colocado um novo pilar na parte danificada no dia 17 de janeiro de 2021. Outras áreas da estrutura receberam reforços. De acordo com o que foi informado pela equipe que trabalhou no local, a ponte passou por estudos técnicos e reforços.

Na manhã deste sábado (09), a ponte foi liberada por volta das 11h25, mas apenas para passagem de veículos leves – motocicletas, bicicletas, carros e vans, além de pedestres – de forma controlada. Poderão passar sobre a estrutura de 15 a 20 veículos por vez e de forma simultânea. Por enquanto, não está autorizado o fluxo de veículos pesados. A liberação foi feita logo após o teste de pesagem que começou por volta das 9h40 deste sábado. O teste foi acompanhado pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica.

Relembre o caso

Em 17 de janeiro passado, houve a queda de um dos pilares centrais de sustentação da ponte Enéas Martins, supostamente provocado por um acidente envolvendo uma balsa. A estrutura cruza o Rio Maguari, ligando os distritos de Outeiro e Icoaraci, em Belém. No dia 21 de fevereiro, a travessia foi liberada apenas para pedestres, ciclistas e motociclistas. Carros e outros veículos ficaram dependentes do transporte por embarcações.