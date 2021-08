Policiamento ambiental do Estado tem novo comandante

A partir desta semana, o Policiamento Ambiental do Pará terá novo comandante. Quem assume a pasta é o coronel Antônio Cavalcante. Ele possui 29 anos de experiência na linha de frente da Polícia Militar, atuando principalmente na área ostensiva de combate a criminalidade nas ruas. Agora, a principal frente de trabalho do Comando de Policiamento Ambiental será combater a fonte dos crimes ambientais, visando reduzir as ações ilegais no Estado.

“Eu vou focar muito mais nos autores dos crimes ambientais do que aqueles que estão na ponta para ir além do flagrante contra o caminhoneiro que transporta a madeira ilegal, por exemplo, e sim identificar quem atua no interior da mata para evitar a derrubada ilegal de árvores da Amazônia”, afirma o oficial.

Com cursos e formação no exterior, inclusive no Exército de Israel, Cavalcante já planeja agregar tecnologia e informação a estratégia de atuação do policiamento ambiental. “O Governo do Estado adquiriu uma certa quantidade de drones com alta tecnologia, que inclusive os policiais fizeram cursos para operação desses equipamentos, ou seja, é um recurso muito importante que possibilitará o mapeamento de áreas e diminuirá os custos das operações”, pontuou.

O coronel ainda ressalta que é fundamental se cercar de pessoas qualificadas para garantir bons resultados. “Eu não trabalho só, trabalho em equipe. Por isso a equipe de policiais que eu trouxe para trabalhar comigo são da minha confiança e eu acredito que independente da graduação cada um atuará na esfera das suas atribuições e expertise”, acrescenta Cavalcante.