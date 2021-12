Policiais civis e militares prenderam quatro pessoas em Ponta de Pedras, no Marajó

Policiais civis e militares prenderam quatro pessoas em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, na quinta-feira (23), em Ponta de Pedras, no Marajó. As prisões ocorreram em dois imóveis durante uma ação de cumprimento de mandados judiciais. Na residência do primeiro alvo, foram presos pai e filho, além de serem encontrados no local 53 porções de oxi, uma porção de pasta base de cocaína, dois tabletes de maconha, e uma quantia em dinheiro.

Em seguida, na residência do segundo alvo da ação, um casal foi autuado em flagrante. Com eles foram apreendidos dois tabletes de maconha, três petecas de maconha, sete trouxas de cocaína, além de relógios, aparelho celular, arma de fogo, um estojo com munições, além de uma quantia em dinheiro.

Ainda segundo a Polícia Civil, os quatro indiciados vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e posse. Já o casal, além desses crimes, também responderá por posse ilegal de arma de fogo. Os presos foram conduzidos à unidade policial, onde foram ouvidos e posteriormente ficaram à disposição da Justiça.