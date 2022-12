Polícia prende dois suspeitos de matar guarda municipal e amigo em Parauapebas

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira (1º), no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, Jocélio Souza e Vitor Pereira da Silva. Eles são os últimos envolvidos na morte de duas pessoas, entre elas um guarda municipal, que ainda estavam foragidos. Os dois foram encontrados numa área de mata fechada na comunidade Sapucaia. O terceiro suspeito, Deusimar Barbosa Martins, conhecido como ‘galego’, foi preso logo após o crime.

VEJA MAIS

As mortes ocorreram após uma intensa perseguição. O guarda municipal Robson de Paula Azevedo, de 39 anos, e o amigo dele, Giovany Gomes Nascimento, de 42, saíram de uma conhecida casa de shows localizada no bairro. Os dois seguiram em veículos diferentes, Robson em uma motocicleta e Giovany em um carro, quando começaram a ser perseguidos por outro veículo.

Os assassinos foram localizados pela polícia em uma área de mata fechada (Divulgação/ Polícia Civil)

O carro onde estavam os assassinos colidiu com a motocicleta de Robson, que, mesmo bastante ferido tentou fugir. Ao perceber a situação, Giovany foi até o amigo e o resgatou. Os criminosos passaram então a persegui-los. A ação foi gravada por câmeras de monitoramento.

Em determinado momento, Robson e Giovany são alcançados pelos criminosos, que descem do veículo e desferem várias facadas nas vítimas. Giovany ainda tentou fugir mais uma vez, mas os assassinos conseguiram alcançá-lo.

Busca e prisão dos envolvidos

Desde o dia do crime a Polícia Civil organizou uma intensa operação de busca aos assassinos. No final da tarde do dia 23 de novembro, ‘galego’ foi preso e confessou o crime. As motivações paras os crimes serão investigadas.