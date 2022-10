Polícia Militar é acionada para controlar tumulto em seções eleitorais de Castanhal

Tumulto e até uma prisão foi registrada na escola Jean Piaget, no bairro do Estrela, em Castanhal. A Polícia Militar foi chamada para conter os ânimos das pessoas que estavam do lado de fora da escola e não estavam conseguindo entrar.

O local está lotado e o portão teve que ser fechado por alguns minutos. Doze seções eleitorais que funcionavam na Escola Estadual Lameira Bitencourt, passaram para a Escola Jean Piaget. “Nós estamos aqui no desde as 9h30 da manhã e quando chega na nossa vez os portões foram fechados. Deveriam ter organizado melhor ou colocado em outro local maior. Essa escola é pequena para o tantos eleitores que estão vindo do Lameira”, disse o universitário Humberto Damasceno.