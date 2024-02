Polícia Civil realiza emissão gratuita de carteira de identidade em Altamira

Moradores de Altamira, município do oeste paraense, poderão emitir gratuitamente carteiras de identidades entre os dias 20 a 22 de fevereiro (terça a quinta-feira). A ação faz parte de um mutirão promovido pela Polícia Civil do Pará, por meio da Diretoria de Identificação "Enéas Martins" (Didem) e ocorrerá no Centro de Convenções e Curso, no Acesso Dois, nº 530, bairro Premem.

O atendimento durante o mutirão será por ordem de chegada, iniciando às 8h e encerrando às 14 h. Nos três dias de ação, a meta é emitir 500 carteiras por dia, totalizando 1.500 documentos de identificação.

Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil, reforçou que a população receberá atendimento gratuito no mutirão. “Mesmo para a segunda via não será cobrada nenhuma taxa para emissão do documento. Nossas equipes estarão no local realizando um atendimento dinâmico, para que todos sejam atendidos no menor tempo possível. Além disso, informamos que o atendimento no Posto de Identificação de Altamira já foi regularizado, e está em pleno funcionamento”, acrescentou.

Para o atendimento, o cidadão deve apresentar, originais e cópias, da certidão de nascimento, de casamento ou divórcio, o Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência e duas fotos 3x4.

Além dos documentos obrigatórios, o interessado terá a opção de incluir outras informações pessoais, podendo levar documentos opcionais a serem incluídos no RG, como título de eleitor, número do PIS/Pasep, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (CNH), certificado de reservista (para homens) e carteira funcional.

Serviço:

Data: 20 à 22 de fevereiro

Local: Centro de Convenções e Curso, no Acesso Dois, nº 530, bairro Premem

Vagas: 1.500

Documentos necessários: Original e cópia da Certidão de nascimento/casamento/divórcio, Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência e duas fotos 3x4.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)