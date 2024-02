CNH Pai D’Égua: Mais de 160 mil pessoas realizam inscrição na primeira etapa do programa em Belém

Uma grande procura por parte da população da capital marcou os dez dias de inscrições da primeira etapa do Programa Social CNH Pai D'égua, que se encerrou nesta quarta-feira, 07. Esse que é considerado o maior programa social para obtenção de carteiras de habilitação do Brasil, recebendo um total de 161.724 inscritos, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PA).

Para este público, a divulgação da relação dos aprovados está prevista para o próximo dia 23. A nova etapa de inscrições será de 18 a 27 de março para a região metropolitana e Marajó, abrangendo 83 municípios.

A diretora-geral do órgão de trânsito destaca o grande sucesso do programa, diante do expressivo número de inscrições da população. "Consideramos esta primeira etapa de inscrições um sucesso, com grande procura e sem grandes problemas para o atendimento e efetivação da inscrição da população da capital", disse.

Ao todo, foram ofertadas 60 mil vagas para os 144 municípios do estado e, nesta edição, 20 mil foram destinadas para a população de Belém. As inscrições puderam ser realizadas online, por meio do site cnhpd.detran.pa.gov.br, bem como, presencialmente através de carretas disponibilizadas pelo órgão, em Mosqueiro, na Praça do Carananduba, e em Outeiro, no Pistão da Água Boa, para a população sem acesso à internet.

A relação final dos selecionados desta região será disponibilizada exclusivamente por meio eletrônico no site do Detran no próximo dia 23 e, após a publicação, os selecionados deverão estar atentos aos prazos estabelecidos para as próximas etapas presenciais, matrícula e abertura do processo no Renach. O candidato que descumprir qualquer dos prazos será desclassificado, sendo convocado o candidato subsequente, respeitando o limite de vagas ofertadas.

O CNH Pai D'égua é um programa do Governo do Estado, coordenado pelo Detran, voltado para pessoas de baixa renda e que garante a emissão de Carteira Nacional de Habilitação totalmente gratuita. Podem se inscrever pessoas que desejam tirar a primeira habilitação, adicionar ou mudar de categoria. Serão aceitas pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) até setembro de 2023, a partir de 18 anos completos e que tenham concluído o ensino fundamental. A nova etapa de inscrições será de 18 a 27 de março para a região metropolitana e Marajó, abrangendo 83 municípios.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)