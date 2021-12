Polícia Civil do Pará abre 36 vagas em Processo Seletivo Simplificado (PSS)

Começam, nesta segunda-feira (20), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Polícia Civil do Pará, que oferta 36 vagas temporárias, sendo 27 de nível médio e 9 para nível superior. O edital nº003/2021 foi publicado na última sexta-feira (17), no Diário Oficial do Estado (DOE). As inscrições seguem até às 23h59 do próximo dia 21, sendo realizadas, exclusivamente, via internet, no site do Sipros, de forma gratuita: www.sipros.pa.gov.br. O edital também pode ser visualizado pelo site.

As vagas contemplam aqueles que já concluíram o ensino médio, bem como formados no curso de serviço social. A remuneração para os cargos de nível médio será de R$ 1.100.00 e nível superior no valor de R$ 1.560,76, além de benefícios. O prazo de vigência do contrato temporário será de 12 (doze) meses, sendo prorrogável por igual período, se assim houver necessidade.

Estão aptas a participar do PSS pessoas que tenham a partir dos 18 anos, que sejam brasileiras ou naturalizadas, que estejam com obrigações eleitorais e militares em dia, e que não respondam judicialmente por nenhum delito. É obrigatório também apresentação do certificado de conclusão de ensino médio para as vagas destinadas a função de assistente administrativo e certificado de conclusão do nível superior em serviço social, para vagas de técnico em gestão pública.

Confira as etapas do processo seletivo:

Primeira fase: inscrição, de caráter habilitatório;

Segunda fase: análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório;

Terceira fase: entrevista individual, de caráter eliminatório e classificatório.