Polícia Civil apura morte de recém-nascida na Ilha do Marajó

A Polícia Civil do Pará instaurou inquérito para apurar a morte de uma recém-nascida ocorrida no município de São Sebastião da Boa Vista, no arquipélago do Marajó. Segundo apuração preliminar, no último domingo (30), durante uma forte chuva que caiu na região, a mãe teria se desequilibrado e caído com a criança no colo.

Convocados a prestar depoimento, os pais relataram que, após o incidente, a criança teria chorado um pouco, mas, logo depois se acalmou e dormiu, deixando-os mais tranquilos em relação a qualquer problema que pudesse ter acontecido. Porém, no dia seguinte, perceberam que ela estava desfalecida.

O bebê chegou a ser levado às pressas para a um hospital do município, mas acabou morrendo. O laudo médico apontou morte provocada por sufocamento decorrente da amamentação.

Nas redes sociais, contudo, circula uma outra versão para o caso. Os pais da criança teriam bebido na noite anterior e, em estado alcoolizado, teriam discutido. Após a briga e já mais calmos, eles foram se deitar e acabaram dormido sobre a menina, que morreu esmagada. O caso segue sendo apurado.