Polícia aponta sucesso de barreira sanitária realizada na divisa com o Amazonas

Com 20 dias de instalação, a barreira sanitária determinada pelo Governo do Pará na região Oeste, a fim de conter o avanço da covid-19, já fiscalizou 65 veículos particulares na estrada entre os dois estados, 50 embarcações e 17 ônibus, que transportam colonos para a sede municipal de Juruti. Com o trabalho permanente, os agentes ainda não identificaram nenhum passageiro oriundo do Amazonas.

“Até o momento não foi identificado nenhum passageiro do Estado do Amazonas. Isso que dizer que a população está respeitando o decreto. Nós estamos atualmente com 10 policiais militares reforçando a 28ª Companhia de Polícia Militar de Juruti, que estão dando suporte até permanecer o fechamento da divisa”, informa o titular do Comando de Policiamento Regional 1, coronel Aldemar Maués.

A ação preventiva na região também conta com o apoio de uma lancha da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Óbidos, para fiscalizar os rios, e um helicóptero, sediado em Santarém.

A barreira sanitária foi determinada, por meio de decreto estadual, pelo governador Helder Barbalho, no último dia 14 de janeiro, a fim de proibir a circulação de embarcações oriundas do Estado do Amazonas, que enfrenta o aumento de casos de Covid-19, falta de leitos e escassez de oxigênio.

A medida foi solicitada ao governo do Estado pela prefeita de Juruti, Lucidia Batista, para evitar que o porto da sede municipal recebesse navios que partem do Amazonas. Os navios de passageiros são um dos alvos das equipes de fiscalização na divisa entre os dois estadosFoto: Divulgação

O secretário Regional de Governo do Oeste do Pará, Henderson Pinto, explicou que a barreira prossegue, ainda sem data prevista para encerrar a fiscalização.